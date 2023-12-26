В Одессе псевдоволонтеры зарабатывали на военнослужащих

Дельцы «нажились» более чем на 130 тысяч гривен.

В Одессе разоблачили мошенников, притворявшихся волонтерами. Они собирали средства вроде бы для помощи военным на фронте, однако использовали их для своих нужд. Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Трое мужчин решили нажиться на военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий и нуждающихся в выполнении боевых задач автомобилей.

Дельцы разработали преступную схему заработка, по которой, представляясь волонтерами, звонили представителям власти и духовенства, в частности военным капелланам, контакты которых находили в интернете, и под вымышленным именем предлагали передать безвозмездно на нужды ВСУ транспортные средства, которых на самом деле не имели.

При этом мошенники отмечали, что находятся за границей и просили перечислить на их банковские счета средства на топливо для заправки авто и последующей отправки в определенные пострадавшими места.

Таким образом преступники "нажились" более чем на 130 тысяч гривен и обманули шесть человек.

Все участники схемы задержаны и сообщили о подозрении в мошенничестве и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем.

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