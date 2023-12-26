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  1. В Украине

В Луцке врач-психиатр взяла взятку у больного эпилепсией: ее оштрафовали

23:17, 26 декабря 2023
Женщина за 10 тысяч грн обещала помочь пациенту в установлении группы инвалидности.
В Луцке врач-психиатр взяла взятку у больного эпилепсией: ее оштрафовали
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В Луцке судили врача медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), которая получила от пациента 10 тысяч гривен в обмен на содействие в получении документов об инвалидности. Об этом сообщает Zaxid.net.

Отмечается, что в июле 2023 года в комиссию обратился мужчина, который хотел получить группу инвалидности, поскольку с детства страдал диагнозом: «Эпилепсия с генерализованными судорожными приступами».

Его отправили на стационарное лечение. Во время разговора с ним врач предложила «решить вопрос» с получением группы.

Она сообщила пациенту, что согласно его медицинской документации недостаточно данных для установления группы инвалидности, кроме того, группу инвалидности очень сложно получить, особенно лицам призывного возраста.

Пациент предложил ей 10 тысяч гривен, на что психбольница согласилась. Муж передал врачу оговоренную сумму, которую положил в пакет с чаем и алкоголем. После этого женщину задержали и открыли по ней уголовное производство.

Суд признал женщину виновной в нарушении ч. 2 ст. 369-2 УК (злоупотребление влиянием) и назначил ей 34 тысячи гривен штрафа.

Приговор пока не вступил в законную силу, обвиняемая может подать апелляцию.

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