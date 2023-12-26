У Луцьку лікарка-психіатр взяла хабар у хворого на епілепсію: її оштрафували

Жінка за 10 тисяч грн обіцяла посприяти пацієнту у встановленні групи інвалідності.

У Луцьку судили лікарку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), яка отримала від пацієнта 10 тисяч гривень в обмін на сприяння в отриманні документів про інвалідність. Про це інформує Zaxid.net.

Зазначається, що у липні 2023 року до комісії звернувся чоловік, який хотів отримати групу інвалідності, оскільки з дитинства мав хворобу з діагнозом: «Епілепсія з генералізованими судомними нападами».

Його відправили на стаціонарне лікування. Під час розмови з ним лікарка запропонувала «вирішити питання» з отриманням групи.

Вона повідомила пацієнту, що згідно його медичної документації недостатньо даних для встановлення групи інвалідності, окрім того, групу інвалідності наразі дуже складно отримати, особливо особам призовного віку.

Пацієнт запропонував їй 10 тисяч гривень, на що психіатриня погодилася. Чоловік передав лікарці обумовлену суму, яку поклав у пакет з чаєм та алкоголем. Після цього жінку затримали і відкрили щодо неї кримінальне провадження.

Суд визнав жінку винною у зловживанні впливом і призначив їй 34 тис. грн штрафу.

Вирок поки не набрав законної сили, обвинувачена може подати апеляцію.

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