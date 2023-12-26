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  1. В Україні

Традицію щедрування визнали частиною нематеріальної культурної спадщини України

20:38, 26 грудня 2023
Міністерство культури та інформаційної політики України внесло до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини «Традиції щедрого вечора України».
Традицію щедрування визнали частиною нематеріальної культурної спадщини України
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Міністерство культури та інформаційної політики схвалило рішення про внесення «Традиції Щедрого вечора в Україні» до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Традиція щедрування жива: вона пройшла нелегкі випробування в нашій історії і збереглась завдяки її носіям, завдяки тим, хто її популяризував у різні часи. Водночас ми маємо тисячі прикладів, коли національна культурна спадщина надихала митців на створення сучасних творів з етнічними мотивами. Одним з найяскравіших таких проявів є «Щедрик» Миколи Леонтовича», - зазначив в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Мінкультури вже внесло до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України 88 елементів, серед яких і ті, що стосуються новорічного циклу святкувань, а саме: Традиційний обряд Маланка с. Белелуя Івано-Франківської області, Традиція повіншування Василів у селі Липівка Рогатинської територіальної громади Івано-Франківської області, Створення об’ємної сферичної різдвяної звізди села Мацьковичі.

«Ми працюємо над включенням «Щедрика» до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства. Наша мета - довести світові, що мелодія Carol of the Bells має насправді суто українське «громадянство». Відповідно до правил ЮНЕСКО, одна з вимог для включення елементу до світового списку - це його включення до Національного переліку об’єктів нематеріальної культурної спадщини, тому сьогоднішня подія - важливий крок до світового визнання», - повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

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