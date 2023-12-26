Традицію щедрування визнали частиною нематеріальної культурної спадщини України

Міністерство культури та інформаційної політики України внесло до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини «Традиції щедрого вечора України».

Міністерство культури та інформаційної політики схвалило рішення про внесення «Традиції Щедрого вечора в Україні» до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Традиція щедрування жива: вона пройшла нелегкі випробування в нашій історії і збереглась завдяки її носіям, завдяки тим, хто її популяризував у різні часи. Водночас ми маємо тисячі прикладів, коли національна культурна спадщина надихала митців на створення сучасних творів з етнічними мотивами. Одним з найяскравіших таких проявів є «Щедрик» Миколи Леонтовича», - зазначив в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Мінкультури вже внесло до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України 88 елементів, серед яких і ті, що стосуються новорічного циклу святкувань, а саме: Традиційний обряд Маланка с. Белелуя Івано-Франківської області, Традиція повіншування Василів у селі Липівка Рогатинської територіальної громади Івано-Франківської області, Створення об’ємної сферичної різдвяної звізди села Мацьковичі.

«Ми працюємо над включенням «Щедрика» до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства. Наша мета - довести світові, що мелодія Carol of the Bells має насправді суто українське «громадянство». Відповідно до правил ЮНЕСКО, одна з вимог для включення елементу до світового списку - це його включення до Національного переліку об’єктів нематеріальної культурної спадщини, тому сьогоднішня подія - важливий крок до світового визнання», - повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

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