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  1. В Украине

Традицию щедрования признали частью нематериального культурного наследия Украины

20:38, 26 декабря 2023
Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в Национальный перечень нематериального культурного наследия «Традиции щедрого вечера Украины».
Традицию щедрования признали частью нематериального культурного наследия Украины
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Министерство культуры и информационной политики одобрило решение о внесении «Традиции Щедрого вечера в Украине» в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Традиция щедрования жива: она прошла нелегкие испытания в нашей истории и сохранилась благодаря ее носителям, благодаря тем, кто ее популяризировал в разное время. В то же время у нас есть тысячи примеров, когда национальное культурное наследие вдохновляло художников на создание современных произведений с этническими мотивами. Одним из ярких таких проявлений является «Щедрик» Николая Леонтовича», - отметил и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Минкультуры уже внесло в Национальный перечень нематериального культурного наследия Украины 88 элементов, среди которых и касающиеся новогоднего цикла празднований, а именно: Традиционный обряд Маланка с. Белелуя Ивано-Франковской области, Традиция поздравления Василий в селе Липовка Рогатинской территориальной громады Ивано-Франковской области, Создание объемной сферической рождественской звезды села Мацковичи.

«Мы работаем над включением «Щедрика» в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Наша цель - доказать миру, что мелодия Carol of the Bells действительно сугубо украинское «гражданство». Согласно правилам ЮНЕСКО, одно из требований для включения элемента в мировой список – это его включение в Национальный перечень объектов нематериального культурного наследия, поэтому сегодняшнее событие – важный шаг к мировому признанию», - сообщила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

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