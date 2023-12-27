На каких основаниях смогут увольняться военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и проходящие кадровую службу, — законопроект о мобилизации

Что законопроект Кабмина вкладывает в понятие семейных обстоятельств или других уважительных причин, позволяющих уволиться со службы военнослужащему во время военного положения.

Как известно, 25 декабря Кабмин в лице Министерства обороны зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об усилении мобилизации 10378.

Среди прочего законопроект вносит изменения в статью 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе», регулирующей вопросы увольнения с военной службы.

Следовательно, изменениями предусмотрено, что военнослужащие, которые проходят военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, во время военного положения увольняются с военной службы по основаниям:

по возрасту – в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе;

по состоянию здоровья:

на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе или о непригодности к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев;

при наличии инвалидности I или II группы (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу);

в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы или ограничения свободы;

по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, перечень которых определяется ч. 12 ст. 26 (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу);

в связи с проведением организационных мероприятий в разведывательных органах Украины, Службе безопасности Украины – в случае невозможности их использования на службе;

в связи с освобождением из плена (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу и/или против них не возбуждено уголовное производство, предусмотренное законами Украины);

в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий – в случае невозможности их использования на службе (для лиц высшего офицерского состава);

в связи с избранием народным депутатом Украины, депутатом ВР АРК;

в связи с окончанием срока службы (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу) – в случае непрерывной службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев.

Аналогичные основания предусмотрены для военнослужащих, которые проходят кадровую военную службу, во время проведения мобилизации и действия военного положения.

Военнослужащие кадрового состава разведывательных органов Украины также могут быть уволены с военной службы по основаниям предусмотренным ч. 2 статьи 36 Закона «О разведке».

Увольнение военнослужащих с военной службы осуществляется в порядке, предусмотренном положениями о прохождении военной службы гражданами Украины.

В случае необходимости военнослужащие военной службы по призыву лиц офицерского состава, выслуживших установленные сроки, могут быть согласно Указа Президента Украины задержаны на службе сроком до 6 месяцев.

При этом часть 12 конкретизирует, что означают семейные обстоятельства.

Так, военнослужащие увольняются с военной службы по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам во время действия военного положения на следующих основаниях:

военнослужащие-женщины – в связи с беременностью;

военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им 6 лет;

один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

пребывание на содержании у военнослужащего трех и более детей младше 18 лет;

военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

военнослужащие, усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такое содержание;

содержание военнослужащим ребенка, который является лицом с инвалидностью I или II группы младше 18 лет;

содержание военнослужащим совершеннолетнего ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы;

воспитание военнослужащим ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), ребенка, получившего тяжелую травму, который нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленной центральным органом исполнительной власти, обеспечивающей формирование и реализующей государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность при условии, что такие лица не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать;

наличие жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, при условии, что такие лица с инвалидностью избрали военнослужащего для осуществления за ними ухода;

в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью I или II группы, признанным судом недееспособным;

необходимость постоянного ухода за лицом с инвалидностью I или II группы, при условии, что такое лицо является членом семьи военнослужащего первой степени родства и такое лицо с инвалидностью избрало военнослужащего для осуществления за ними ухода;

необходимость осуществления постоянного ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также своими родителями, которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

если их близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер АТО, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживание вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, как изменится список лиц, имеющих право на отсрочку от призыва.

Кроме того, мы писали, что военнообязанные должны зарегистрировать электронный кабинет, куда придет повестка, а полицейские смогут проверить эту регистрацию.

На уклоняющихся в законопроекте об усилении мобилизации наложат запрет управлять автомобилем, брать кредиты и покупать недвижимость.

Автор: Наталья Мамченко

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