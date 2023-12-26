Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
НАПК будет составлять протоколы за нарушение добропорядочного лоббирования, но относительно кого – неизвестно

Общественные активисты не попадут в Реестр прозрачности, куда будут вноситься данные о субъектах лоббирования, и не будут подпадать под риск ответственности.

В Киевском апелляционном суде заработал Электронный суд, — подавать документы можно через Электронный кабинет

Киевский апелляционный суд подключили к модулям ЕСИТС, что позволит отправлять и получать документы в электронном формате.

Уклонистам запретят управлять автомобилем, брать кредиты и покупать имущество, – стали известны детали законопроекта о мобилизации

На уклонистов в законопроекте об усилении мобилизации наложат запрет управлять автомобилем, а каждый гражданин обязан будет завести электронный кабинет.

Взыскание со страховой компании возмещения морального вреда потерпевшими в ДТП, — позиция Верховного Суда

Ссылка апелляционного суда на то, что перераспределение сумм морального вреда и взыскание их с владельца источника повышенной опасности не предусмотрено законом, противоречат законодательству, - Верховный Суд.

Президент Зеленский предлагает уточнить основания досрочного отзыва дипломатов и разрешить финансировать их работу не только из бюджета

В законопроекте Владимира Зеленского пересматриваются основания досрочного отзыва дипломатов и предусматривает возможность их перевода в порядке ротации из одного заграничного дипломатического учреждения Украины в другое.

  1. Публикации
  2. / Законодательство

Уклонистам запретят управлять автомобилем, брать кредиты и покупать имущество, – стали известны детали законопроекта о мобилизации

08:02, 26 декабря 2023
На уклонистов в законопроекте об усилении мобилизации наложат запрет управлять автомобилем, а каждый гражданин обязан будет завести электронный кабинет.
Уклонистам запретят управлять автомобилем, брать кредиты и покупать имущество, – стали известны детали законопроекта о мобилизации
Источник фото: Коллаж 24 Канала
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

На Рождество, 25 декабря, Кабмин ближе к ночи изложил текст резонансного законопроекта об усилении мобилизации, согласованный с Генштабом.

В нем, как ранее анонсировал министр обороны Рустем Умеров, содержатся ограничения для уклоняющихся и предусмотрена возможность электронных извещений (повесток).

Законопроект 10378 называется «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы».

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала его полный текст.

Следовательно, согласно новой редакции статьи 22 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, граждане обязаны зарегистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста в Порядке, установленном Кабинетом Министров.

Повестка о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки может быть направлена гражданину через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или по электронной почте.

Также предусмотрено, что военнообязанные в течение 60 дней с даты начала проведения мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продления обязаны уточнить свои учетные данные через центр предоставления административных услуг или электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста или лично в территориальном центре комплектования и социальной поддержки по месту своего пребывания или нахождения.

Военнообязанные и резервисты, не исполнившие обязанности, определенные частью третьей статьи 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», в частности, которые не завели себе электронный кабинет с уточненными данными, по сообщению руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки вносятся в Единый реестра должников и к ним применяются следующие ограничения в виде:

  • запрета выезда за границу;
  • запрета на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;
  • ограничение на право управления собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения;
  • ограничение права на использование и распоряжение средствами и другими ценностями;
  • отказа в заключении кредитного договора, договора ссуды;
  • приостановка получения льгот и услуг от государства.

Временные меры прекращаются в случае выполнения военнообязанным или резервистом обязанностей определенных частью третьей статьи 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» путем предоставления руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщения об исключении военнообязанного или резервиста из Единого реестра.

Автор: Наталя Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Філіпова
    Тетяна Філіпова
    член Ради суддів України, суддя Північно-Західного апеляційного господарського суду
  • Ольга Булейко
    Ольга Булейко
    суддя Великої Палати Верховного Суду