Уклонистам запретят управлять автомобилем, брать кредиты и покупать имущество, – стали известны детали законопроекта о мобилизации

На уклонистов в законопроекте об усилении мобилизации наложат запрет управлять автомобилем, а каждый гражданин обязан будет завести электронный кабинет.

Источник фото: Коллаж 24 Канала

На Рождество, 25 декабря, Кабмин ближе к ночи изложил текст резонансного законопроекта об усилении мобилизации, согласованный с Генштабом.

В нем, как ранее анонсировал министр обороны Рустем Умеров, содержатся ограничения для уклоняющихся и предусмотрена возможность электронных извещений (повесток).

Законопроект 10378 называется «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы».

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала его полный текст.

Следовательно, согласно новой редакции статьи 22 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, граждане обязаны зарегистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста в Порядке, установленном Кабинетом Министров.

Повестка о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки может быть направлена гражданину через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или по электронной почте.

Также предусмотрено, что военнообязанные в течение 60 дней с даты начала проведения мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продления обязаны уточнить свои учетные данные через центр предоставления административных услуг или электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста или лично в территориальном центре комплектования и социальной поддержки по месту своего пребывания или нахождения.

Военнообязанные и резервисты, не исполнившие обязанности, определенные частью третьей статьи 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», в частности, которые не завели себе электронный кабинет с уточненными данными, по сообщению руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки вносятся в Единый реестра должников и к ним применяются следующие ограничения в виде:

запрета выезда за границу;

запрета на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;

ограничение на право управления собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения;

ограничение права на использование и распоряжение средствами и другими ценностями;

отказа в заключении кредитного договора, договора ссуды;

приостановка получения льгот и услуг от государства.

Временные меры прекращаются в случае выполнения военнообязанным или резервистом обязанностей определенных частью третьей статьи 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» путем предоставления руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщения об исключении военнообязанного или резервиста из Единого реестра.

Автор: Наталя Мамченко

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