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Ухилянтам заборонять керувати автомобілем, брати кредити та купувати майно, – стали відомі деталі законопроекту про мобілізацію

08:02, 26 грудня 2023
На ухилянтів у законопроекті про посилення мобілізації накладуть заборону керувати авто, а кожен громадянин буде зобовʼязаний завести електронний кабінет.
Ухилянтам заборонять керувати автомобілем, брати кредити та купувати майно, – стали відомі деталі законопроекту про мобілізацію
Джерело фото: Колаж 24 Каналу
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На Різдво, 25 грудня, Кабмін ближче до ночі виклав текст резонансного законопроекту про посилення мобілізації, погоджений з Генштабом.

В ньому, як раніше анонсував міністр оборони Рустем Умєров, містяться обмеження для ухилянтів і передбачена можливість електронних сповіщень (повісток).

Законопроект 10378 має назву «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби».

Раніше «Судово-юридична газета» публікувала його повний текст.

Отже, відповідно до нової редакції статті 22 Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, громадяни зобовʼязані зареєструвати електронний кабінет призовника,

військовозобов’язаного, резервіста у Порядку встановленому Кабінетом Міністрів.

Повістка про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки може бути надіслана громадянину через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста або на електронну пошту.

Також передбачено, що військовозобов’язані протягом 60 днів з дати початку проведення мобілізації або протягом 20 днів з дати її продовження, зобов’язані уточнити свої облікові данні через центр надання адміністративних послуг, або електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або особисто у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем свого перебування або знаходження.

Військовозобов’язані та резервісти, які не виконали обов’язки визначені частиною третьої статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», зокрема, не завели собі електронний кабінет з уточненими даними, за повідомленням керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки вносяться до Єдиного реєстру боржників та до них застосовуються наступні обмеження у вигляді:

  • заборони виїзду за кордон;
  • заборони на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном;
  • обмеження на право керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія;
  • обмеження права на користування та розпорядження коштами та іншими цінностями;
  • відмови в укладенні кредитного договору, договору позики;
  • призупинення отримання пільг та послуг від держави.

Тимчасові міри припиняються у разі виконанням військовозобов’язаним або резервістом обов’язків визначених частиною третьої статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» шляхом надання керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомлення щодо виключення військовозобов’язаного або резервіста з Єдиного реєстру боржників.

Автор: Наталя Мамченко 

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