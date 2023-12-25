З’явився текст законопроекту про посилення мобілізації, документ

«Судово-юридичній газеті» став відомий текст законопроекту.

Фото: glavred.info

Як раніше повідомлялося, 25 грудня у Верховній Раді зареєстрували законопроект про мобілізацію. Вніс законопроект, як раніше й анонсував Давид Арахамія, Кабмін.

Законопроект 10378 має назву «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби».

«Судово-юридичній газеті» став відомий текст законопроекту про посилення мобілізації.

Проектом Закону пропонується внести зміни до Кодексу законів про працю України та законів України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про правовий режим надзвичайного стану», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про військово-цивільні адміністрації», «Про правовий режим воєнного стану», «Про державну службу» «Про прокуратуру», «Про Національну поліцію» якими передбачити:

удосконалення процедури військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

зміна призовного віку з 27 до 25 років;

надання можливості військовослужбовцям, яких звільнено з полону, відпочити та пройти відновлення шляхом надання їм додаткової відпустки із збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів;

залучення органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій, військово-цивільних та військових адміністрацій, підприємств, установ і організацій до активної участі у заходах проведення мобілізації, зокрема під час оповіщення та прибуття громадян, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації, до збірних пунктів та військових частин;

уточнення повноважень Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та розвідувальних органів України щодо ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, проведення заходів мобілізації та бронювання;

уточнення норм щодо виконання військово-транспортного обовʼязку;

уточнення обов’язків громадян України щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, зокрема, щодо встановлення обов’язку проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішенням військово-лікарської комісії, постановки на військовий облік за місцем перебування у разі переїзду під час проведення мобілізації, обов’язкової явки до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і військових частин після оголошення мобілізації, наявності при собі військово-облікового документу разом з документом, що посвідчує особу, які пред’являються за вимогою згідно закону;

встановлення вимог до повісток про виклик до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також порядок їх вручення громадянам України

уточнення підстав для надання відстрочки та звільнення від призову на військову службу під час мобілізації, а також синхронізація норм із підставами для звільнення з військової служби, зокрема, право на відстрочку мають особи, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю І чи II групи та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов’язаного для здійснення за ними догляду; які є опікунами особи з інвалідністю І чи ІІ групи, визнаної судом недієздатною; члени сім’ї першого ступеню споріднення особи з інвалідністю I групи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю І групи (не більше одного члена сім’ї) за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов’язаного для здійснення за ними догляду; члени сім’ї першого ступеню споріднення особи з інвалідністю II групи або особи, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, зайняті постійним доглядом за такими особами (не більше одного члена сім’ї) за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов’язаного для здійснення за ними догляду; жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку; вагітні жінки; тільки діючі народні депутати України та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

встановлення, що призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої̈ та вищої̈ освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий за однією спеціальністю (фахом), а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти; наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи на повну ставку;

встановлення, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби у запас. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.

встановлення, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані з числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв’язку із звільненням з полону. Такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою;

встановлення, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом шести місяців військовозобов’язані з числа громадян, які були звільненні зі строкової військової служби під час дії воєнного стану;

встановлення, що право на відстрочку від призову не мають державні службовці, працівники Бюро економічної безпеки України, Державної виконавчої служби України та прокуратури;

уточнення порядку бронювання для військовозобов’язаних, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, зокрема на посадах державної служби категорії “А” – всі військовозобов’язані, а для державної служби категорії “Б”, “В” – до 50% кількості військовозобов’язаних;

уточнення підстав для звільнення з військової служби, зокрема, звільнення за власним бажанням (для військовослужбовців із числа іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України); у зв’язку з інвалідністю І та ІІ групи (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу); у зв’язку із звільненням з полону (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу та/або проти них не порушено кримінальне провадження, передбачене законами України); у зв’язку з обранням народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим; у зв’язку з закінченням строку служби (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу) у разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців та закінчення строку контракту або у разі закінчення строку контракту укладеного під час дії воєнного стану; у зв'язку із проведенням організаційних заходів у розвідувальних органах України, Службі безпеки України, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів - у разі неможливості їх використання на службі (для осіб вищого офіцерського складу);

уточнення норм, що стосуються проведення випробування під час прийняття на військову службу за контрактом;

виключення з переліку висновків військово-лікарських комісій висновку про обмежену придатність до військової служби;

виключення строкової військової служби – як виду військової служби та звільнення зі служби у запас всіх військовослужбовців строкової військової служби;

запровадження для громадян України базової загальновійськової підготовки до 3 місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах;

запровадження базової військової служби за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку;

встановлення обмеження прав громадян України, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби;

надання повноважень Національній поліції України щодо участі у заходах мобілізації;

встановлення додаткових вимог щодо можливості проходження державної служби або служби в поліції тільки після проходження базової загальновійськової підготовки або військової служби;

залучення до заходів рекрутингу на військову службу центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості та центрів рекрутингу;

Передбачається, що Закон набере чинності через один місяць з дня, наступного за днем його, крім положень частини 4 та 5 статті 6 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” та положень частини шостої статті 1, частини другої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», які набирають чинності через вісім місяців з дня, наступного за днем його опублікування.

Прикінцевими та перехідними положеннями встановлюються норми щодо ротації (заміни) військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у відсічі збройної агресії проти України, порядку звільнення військовослужбовців строкової військової служби, окремих обов’язків громадян у зв’язку з прийняттям цього Закону, переогляду обмежено придатних громадян та переходу на військовий облік військовозобов'язаних та резервістів розвідувального органу Міністерства оборони України.

Раніше ми писали, що електронні сповіщення військовозобовʼязаним не будуть розсилати у Дії, але ніщо не заважає робити це через месенджери чи смс за прикладом судових повісток.

Крім того, Президент Володимир Зеленський казав, що військове керівництво запропонувало мобілізувати додатково 450-500 тисяч людей.

Разом з тим, міністр оборони Умєров анонсував нові «правила гри» для ухилянтів.

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