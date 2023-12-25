За прикладом судових повісток через месенджери чи смс: яким чином можуть розсилати електронні сповіщення військовозобовʼязаним

Електронні сповіщення військовозобовʼязаним не будуть розсилати у Дії, але ніщо не заважає робити це через месенджери чи смс за прикладом судових повісток.

Раніше ми писали, що міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, наразі розглядається можливість розсилати військовозобов'язаним електронні сповіщення для запрошення у ТЦК.

Міністр додав, що електронні запрошення отримають чоловіки, які перебувають як в Україні, так і за кордоном. «Якщо ми вже ухвалимо рішення по категоріях, запрошення надішлемо усім», - зазначив міністр.

Міноборони працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був цивілізованим. Також він зазначив, що наразі спеціалісти працюють над базами даних. «Ми проаналізували різні бази даних, десь дев’ять, з різних міністерств. Потім дивимося, як ці бази облікувати», - сказав міністр оборони України у інтерв’ю «Суспільному».

Відповідаючи на запитання про можливість отримання запрошення в територіальний центр комплектації на смартфон у перспективі Умєров заявив: «Ми працюємо над цими технічними рішеннями».

В свою чергу, очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров заперечив будь-які планів стосовно розсилки повісток через додаток «Дія».

За прикладом судових повісток

Однак і без Дії вже є достатньо способів повідомити особу. Наприклад, в Україні активно використовується розсилання повідомлень через месенджери про заборгованість за комунальні послуги. А у судовій владі ще з 15 лютого 2023 року на додачу до вже традиційних SMS-повідомлень реалізовано можливість надсилання судових повісток і викликів за допомогою месенджера Viber.

Як писала «Судово-юридична газета», це автоматизований сервіс надсилання. Сервіс працює аналогічно смс-повідомленню, з фіксацією в автоматизованій системі документообігу суду факту надсилання та факту доставки на Viber учаснику судового процесу. І такий спосіб надсилання визначений процесуальними кодексами - «з використанням засобів мобільного зв’язку, що забезпечують фіксацію повідомлення або виклику».

Більш конкретне закріплення цього механізму було прописане у законопроекті №8358 про дистанційне правосуддя, яким пропонувалося доповнити процесуальні кодекси, у тому числі Кодекс адмінсудочинства (де громадянин, як правило, судиться з державою) новими статтями «Особливості судових викликів та повідомлень на період дії воєнного чи надзвичайного стану».

У них передбачити, що суд може викликати або повідомляти учасників справи та інших учасників судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, про дату, час і місце першого судового засідання у справі на відомі засоби комунікації цих учасників телефонограмою, СМС повідомленням, електронною поштою, повідомленням у месенджерах.

У випадку неможливості забезпечити повідомлення таким способом – через оголошення на офіційному веб-порталі судової влади України.

Учасник судового процесу повинен був би за допомогою електронної пошти, телефонограми, СМС повідомлення, повідомлення у месенджерах негайно підтвердити суду про отримання чи ознайомлення із відповідним викликом або повідомленням.

Законопроект передбачав, що текст такого підтвердження зберігається, а телефонне підтвердження записується відповідним працівником апарату суду, та приєднується до справи і вважається належним підтвердженням повідомленням учасника судового процесу.

У такому випадку виклик або повідомлення вважається врученим учаснику судового процесу з моменту надходження до суду підтвердження про отримання чи ознайомлення із викликом або повідомленням.

Тож, способів повідомити особу і без Дії у держави більш, ніж достатньо. Для цього необхідно мати лише контактні дані військовозобовʼязаного, зокрема, номер мобільного телефону.

Який спосіб буде обрано авторами законопроекту про мобілізацію - поки невідомо.

Нагадаємо, законопроект, що регулює посилення мобілізації в України, Кабмін має внести на Різдво, 25 грудня, заявив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Також він зазначив, що військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тисяч військових.

Автор: Наталя Мамченко

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