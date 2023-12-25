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За прикладом судових повісток через месенджери чи смс: яким чином можуть розсилати електронні сповіщення військовозобовʼязаним

Електронні сповіщення військовозобовʼязаним не будуть розсилати у Дії, але ніщо не заважає робити це через месенджери чи смс за прикладом судових повісток.

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За прикладом судових повісток через месенджери чи смс: яким чином можуть розсилати електронні сповіщення військовозобовʼязаним

15:27, 25 грудня 2023
Електронні сповіщення військовозобовʼязаним не будуть розсилати у Дії, але ніщо не заважає робити це через месенджери чи смс за прикладом судових повісток.
За прикладом судових повісток через месенджери чи смс: яким чином можуть розсилати електронні сповіщення військовозобовʼязаним
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Раніше ми писали, що міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, наразі розглядається можливість розсилати військовозобов'язаним електронні сповіщення для запрошення у ТЦК.

Міністр додав, що електронні запрошення отримають чоловіки, які перебувають як в Україні, так і за кордоном. «Якщо ми вже ухвалимо рішення по категоріях, запрошення надішлемо усім», - зазначив міністр.

Міноборони працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був цивілізованим. Також він зазначив, що наразі спеціалісти працюють над базами даних. «Ми проаналізували різні бази даних, десь дев’ять, з різних міністерств. Потім дивимося, як ці бази облікувати», - сказав міністр оборони України у інтерв’ю «Суспільному».

Відповідаючи на запитання про можливість отримання запрошення в територіальний центр комплектації на смартфон у перспективі Умєров заявив: «Ми працюємо над цими технічними рішеннями».

В свою чергу, очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров заперечив будь-які планів стосовно розсилки повісток через додаток «Дія».

За прикладом судових повісток

Однак і без Дії вже є достатньо способів повідомити особу. Наприклад, в Україні активно використовується розсилання повідомлень через месенджери про заборгованість за комунальні послуги. А у судовій владі ще з 15 лютого 2023 року на додачу до вже традиційних SMS-повідомлень реалізовано можливість надсилання судових повісток і викликів за допомогою месенджера Viber.

Як писала «Судово-юридична газета», це автоматизований сервіс надсилання. Сервіс працює аналогічно смс-повідомленню, з фіксацією в автоматизованій системі документообігу суду факту надсилання та факту доставки на Viber учаснику судового процесу. І такий спосіб надсилання визначений процесуальними кодексами - «з використанням засобів мобільного зв’язку, що забезпечують фіксацію повідомлення або виклику».

Більш конкретне закріплення цього механізму було прописане у законопроекті №8358 про дистанційне правосуддя, яким пропонувалося доповнити процесуальні кодекси, у тому числі Кодекс адмінсудочинства (де громадянин, як правило, судиться з державою) новими статтями «Особливості судових викликів та повідомлень на період дії воєнного чи надзвичайного стану».

У них передбачити, що суд може викликати або повідомляти учасників справи та інших учасників судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, про дату, час і місце першого судового засідання у справі на відомі засоби комунікації цих учасників телефонограмою, СМС повідомленням, електронною поштою, повідомленням у месенджерах.

У випадку неможливості забезпечити повідомлення таким способом – через оголошення на офіційному веб-порталі судової влади України.

Учасник судового процесу повинен був би за допомогою електронної пошти, телефонограми, СМС повідомлення, повідомлення у месенджерах негайно підтвердити суду про отримання чи ознайомлення із відповідним викликом або повідомленням.

Законопроект передбачав, що текст такого підтвердження зберігається, а телефонне підтвердження записується відповідним працівником апарату суду, та приєднується до справи і вважається належним підтвердженням повідомленням учасника судового процесу.

У такому випадку виклик або повідомлення вважається врученим учаснику судового процесу з моменту надходження до суду підтвердження про отримання чи ознайомлення із викликом або повідомленням.

Тож, способів повідомити особу і без Дії у держави більш, ніж достатньо. Для цього необхідно мати лише контактні дані військовозобовʼязаного, зокрема, номер мобільного телефону.

Який спосіб буде обрано авторами законопроекту про мобілізацію - поки невідомо.

Нагадаємо, законопроект, що регулює посилення мобілізації в України, Кабмін має внести на Різдво, 25 грудня, заявив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Також він зазначив, що військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тисяч військових.

 Автор: Наталя Мамченко

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