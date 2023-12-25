Законопроект про посилення мобілізації Кабмін має внести 25 грудня, - Давид Арахамія

Давид Арахамія заявив, що Уряд повинен внести законопроект про посилення мобілізації на Різдво, 25 грудня, а запит на мобілізацію 500 тисяч військових залишається в силі.

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Законопроект, що регулює посилення мобілізації в України, Кабмін має внести на Різдво, 25 грудня. Про це заявив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Сьогодні уряд мав би внести законопроект щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових.

Сподіваюся, колеги з Кабінету Міністрів найближчим часом закінчать свою частину роботи. Бо відсутність цього законопроекту породжує невизначеність і велику кількість фейків про блокпости, про «Дію» і т.д.

Алгоритм роботи не змінився. Військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тис. військових. Уряд розробляє правила. Президент чітко наголосив, що вимагає комплексного підходу до проходження служби у Збройних силах. Просто набрати нових людей і не вирішити проблеми тих, хто служить зараз, - не вихід. Парламент очікує готовий документ, який можна буде обговорювати на Комітеті. Військові потребують вирішення своїх проблем. Суспільство хоче почути відповіді на усі чутливі питання.

Тож маємо продовжувати працювати, незважаючи на календар», - підкреслив він.

«P.S. Усіх віруючих з Різдвом. Світло завжди перемагає темряву. Нехай зло назавжди покине нашу країну і наші домівки. Христос Народився!», - додав Арахамія.

Нагадаємо, раніше у Комітеті Верховної Ради заявили, що українців за кордоном позбавлять права видавати довіреності на розпорядження майном та здійснення інших юридичних дій.

Також Марʼяна Безугла раніше опублікувала лист Головнокомандувача Валерія Залужного, де він заявив, що є необхідність вилучити із законопроекту норми, що надають підстави для звільнення інвалідам ІІ групи.

Автор: Наталя Мамченко

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