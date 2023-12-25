Законопроект об усилении мобилизации Кабмин должен внести 25 декабря, - Давид Арахамия

Давид Арахамия заявил, что правительство должно внести законопроект об усилении мобилизации на Рождество, 25 декабря, а запрос на мобилизацию 500 тысяч военных остается в силе.

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Законопроект, регулирующий усиление мобилизации в Украине, Кабмин должен внести на Рождество, 25 декабря. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Сегодня правительство должно было внести законопроект о мобилизации, над которым он работает по просьбе военных.

Надеюсь, коллеги из Кабинета Министров в ближайшее время закончат свою часть работы. Ибо отсутствие этого законопроекта порождает неопределенность и большое количество фейков о блокпостах, о «Дии» и т.д.

Алгоритм работы не изменился. Военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных. Правительство разрабатывает правила. Президент четко подчеркнул, что требует комплексного подхода к прохождению службы в Вооруженных Силах. Просто набрать новых людей и не решить проблемы тех, кто служит сейчас – не выход. Парламент ждет готового документа, который можно будет обсуждать на Комитете. Военные нуждаются в решении своих проблем. Общество хочет услышать ответы на все чувствительные вопросы.

Поэтому должны продолжать работать, несмотря на календарь», - подчеркнул он.

«PS. Всех верующих с Рождеством. Свет всегда побеждает тьму. Пусть зло навсегда покинет нашу страну и наши дома. Христос Родился!», - добавил Арахамия.

Напомним, ранее в Комитете Верховной Рады заявили, что украинцев за границей лишат права выдавать доверенности на распоряжение имуществом и совершение других юридических действий.

Также Марьяна Безуглая ранее опубликовала письмо Главнокомандующего Валерия Залужного, где он заявил, что есть необходимость изъять из законопроекта нормы, которые дают основания для увольнения инвалидам II группы.

Автор: Наталья Мамченко

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