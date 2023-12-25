Українці за кордоном без постановки на військовий облік не зможуть видати довіреність на продаж чи дарування майна, - проект закону

Ухилянтів можуть позбавити права завіряти юридичні документи та змусять пройти повторну ідентифікацію, - член Комітету з питань нацбезпеки про законопроект.

Фото: ВР

Чоловіки, які знаходяться за кордоном, і мають стати на військовий облік, але не стали, будуть значно обмежені у правах. Про це розповів член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко, цитує його Україна молода.

«Одним із наслідків, наприклад, може бути – не надаватимуться консульські послуги, тобто якщо прострочений паспорт, ніхто новий не надасть.

Не будуть надавати консульські послуги у вигляді доручення, тому що багато хто робить довіреності на суди в Україні, щоб або продати майно , або якось подарувати тощо. Наступне – банк. Банк запитає теж нову ідентифікацію, але в цій ідентифікації має бути цей вид, безпосередньо цей військовий облік. Це означає, що можуть відключитися навіть банківські картки», - розповів Івченко.

За його словами, відповідний законопроект буде представлений вже у січні, а саме у перші дні засідання парламенту.

Передбачається, що військовозобов'язані чоловіки, які виїхали за кордон, проходитимуть ідентифікацію. Після її успішного проходження – вони можуть отримувати повістки.

Чоловіки самі вирішуватимуть, чи повертатися їм до України, та чи виконувати закон.

Автор: Наталя Мамченко

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