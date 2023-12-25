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  1. В Україні

Перед Різдвом на українському кордоні зафіксовано пік пасажиропотоку

16:14, 25 грудня 2023
Понад 141,5 тисяч осіб пройшли через український кордон в передріздвяну суботу.
Перед Різдвом на українському кордоні зафіксовано пік пасажиропотоку
Джерело фото: ДПСУ
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У передріздвяну суботу на українських кордонах зафіксували значний пік пасажиропотоку. Протягом передріздвяного тижня більше 750 тисяч осіб перетнули кордон України, з них понад 394 тисячі – в'їхали до країни. Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

23 грудня зафіксовано понад 141,5 тисяч осіб, з яких майже 80 тисяч пройшли через українсько-польський кордон. Це один з найбільших показників пасажиропотоку з моменту початку повномасштабного конфлікту.

Хоча безпосередньо перед Різдвом пасажиропотік скоротився, він все ще залишається на високому рівні. 24 грудня 2023 року на кордоні було оформлено більше 111 тисяч осіб, з яких понад 66 тисяч – в'їхали до країни.

Найбільший потік пасажирів зафіксований на кордоні з Польщею. Для мандрівників рекомендується обирати маршрути через менш завантажені пункти пропуску.

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