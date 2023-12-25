На Київщині чоловік зґвалтував 12-річну падчерку: як його покарали

Горе-вітчим напав на дитину, поки її мами не було вдома.

На Київщині до 12 років позбавлення волі засуджено зловмисника за сексуальне насильство над малолітньою падчеркою. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Вітчим 12-річної дівчинки, користуючись відсутністю її матері, перебуваючи у квартирі у Деснянському районі, намагався вступити з нею в статевий акт проти її волі.

Дитина намагалася чинити опір та не давала можливості закінчити злочин. Однак, зловмисник, подолавши опір дівчинки, вчинив з нею насильницькі дії сексуального характеру.

Під час судового розгляду чоловік заперечував свою вину.

У результаті принципової позиції прокурора та наявності переконливих доказів, наданих стороною обвинувачення, злочинець визнаний винним у вчинених злочинах та засуджений до 12 років ув'язнення. До того, як вирок стане остаточним і законним, суд вирішив залишити обвинуваченого під вартою.

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