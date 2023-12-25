На Київщині чоловік зґвалтував 12-річну падчерку: як його покарали

На Київщині до 12 років позбавлення волі засуджено зловмисника за сексуальне насильство над малолітньою падчеркою. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Вітчим 12-річної дівчинки, користуючись відсутністю її матері, перебуваючи у квартирі у Деснянському районі, намагався вступити з нею в статевий акт проти її волі.
Дитина намагалася чинити опір та не давала можливості закінчити злочин. Однак, зловмисник, подолавши опір дівчинки, вчинив з нею насильницькі дії сексуального характеру.
Під час судового розгляду чоловік заперечував свою вину.
У результаті принципової позиції прокурора та наявності переконливих доказів, наданих стороною обвинувачення, злочинець визнаний винним у вчинених злочинах та засуджений до 12 років ув'язнення. До того, як вирок стане остаточним і законним, суд вирішив залишити обвинуваченого під вартою.
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