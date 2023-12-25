У Нацбанку підтримали зниження облікової ставки до 15%

Водночас, думки щодо можливості продовження циклу пом’якшення процентної політики в наступному році розділилися.

Джерело фото: НБУ

У Національному банку України підтримали зниження облікової ставки з 16% до 15%. Цьому рішенню передувала дискусія Правління НБУ та профільних директорів департаментів на консультаційному майданчику – Комітеті з монетарної політики.

Всі члени КМП підтримали помірне зниження облікової ставки у грудні на 1 в. п. – до 15%.

Так, пояснили у НБУ, з одного боку, збереження сприятливої інфляційної динаміки, поліпшення інфляційних очікувань та успішна адаптація валютного ринку до нового курсового режиму створюють простір для продовження циклу пом’якшення процентної політики.

З іншого – НБУ бере до уваги, що ризики, пов’язані з ритмічністю надходження зовнішньої фінансової допомоги, частково реалізувалися. Водночас очікується відновлення зовнішнього фінансування в найближчий часом.

Однак, повідомили у Нацбанку, думки членів КМП щодо можливості продовження циклу пом’якшення процентної політики в наступному році розділилися.

«Більшість учасників дискусії бачать простір для додаткового зниження облікової ставки у 2024 році зокрема за відновлення ритмічності надходження зовнішньої допомоги. Якщо макроекономічна ситуація розвиватиметься близько до прогнозу НБУ й реалізації ключових негативних ризиків вдасться оминути, НБУ матиме змогу продовжити цикл пом’якшення процентної політики», - пояснюють у Нацбанку. – «Водночас можливості для зниження облікової ставки наступного року видаються обмеженими. Ризики для курсової стійкості в умовах війни залишаються значними, тому важливо підтримувати належну привабливість гривневих інструментів. Відповідно, НБУ має діяти обережно, щоб не підважити макрофінансову стабільність».

Кілька учасників дискусії зазначили, що зниження облікової ставки становитиме максимум 1-2 в. п. протягом всього 2024 року.

Натомість інші учасники дискусії вважають, що доцільніше взагалі не змінювати облікову ставку протягом наступного року.

Як пояснюють у Нацбанку, на їхню думку, банківські ставки покривають очікуваний рівень інфляції без суттєвого заділу. Крім того, НБУ має зважати, що з огляду на адаптивний характер інфляційних очікувань домогосподарств, вони можуть погіршитися в наступному році на тлі певного прискорення інфляції. Отже, для утримання привабливості заощаджень у гривні НБУ, ймовірно, доведеться зберігати облікову ставку незмінною.

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