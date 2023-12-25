В Нацбанке поддержали снижение учетной ставки до 15%

В то же время, мнения по поводу возможности продолжения цикла смягчения процентной политики в следующем году разделились.

Источник фото: НБУ

В Национальном банке Украины поддержали понижение учетной ставки с 16% до 15%. Этому решению предшествовала дискуссия Правления НБУ и профильных директоров департаментов на консультационной площадке – Комитете по монетарной политике.

Все члены КМП поддержали умеренное понижение учетной ставки в декабре на 1 п. п. – до 15%.

Так, объяснили в НБУ, с одной стороны, сохранение благоприятной инфляционной динамики, улучшение инфляционных ожиданий и успешная адаптация валютного рынка к новому курсовому режиму создают простор для продолжения цикла смягчения процентной политики.

С другой – НБУ принимает во внимание, что риски, связанные с ритмичностью поступления внешней финансовой помощи, частично реализовались. В то же время ожидается возобновление внешнего финансирования в ближайшее время.

Однако, сообщили в Нацбанке, мнения членов КМП о возможности продолжения цикла смягчения процентной политики в следующем году разделились.

«Большинство участников дискуссии видят пространство для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году, в частности, за восстановление ритмичности поступления внешней помощи. Если макроэкономическая ситуация будет развиваться близко к прогнозу НБУ и реализации ключевых негативных рисков удастся миновать, НБУ будет иметь возможность продолжить цикл смягчения процентной политики», - объясняют в Нацбанке. – «В то же время возможности для снижения учетной ставки в следующем году представляются ограниченными. Риски для курсовой устойчивости в условиях войны остаются значительными, поэтому важно поддерживать должную привлекательность гривневых инструментов. Соответственно, НБУ должен действовать осторожно, чтобы не подвесить макрофинансовую стабильность».

Несколько участников дискуссии отметили, что снижение учетной ставки будет составлять максимум 1-2 п. п. в течение всего 2024 года.

В то же время другие участники дискуссии считают, что целесообразнее вообще не изменять учетную ставку в течение следующего года.

Как объясняют в Нацбанке, по их мнению, банковские ставки покрывают ожидаемый уровень инфляции без существенного задела. Кроме того, НБУ должен учитывать, что, учитывая адаптивный характер инфляционных ожиданий домохозяйств, они могут ухудшиться в следующем году на фоне определенного ускорения инфляции. Следовательно, для удержания привлекательности сбережений в гривне НБУ, вероятно, придется сохранять учетную ставку неизменной.

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