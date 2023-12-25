Украина получила $1,34 млрд от Всемирного банка на финансирование пенсий и зарплат

Украина получила очередную международную помощь в рамках проекта Всемирного банка на поддержку социальной сферы.

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Украина получила дополнительное финансирование в размере 1,34 миллиарда долларов США в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Эта сумма включает заем Всемирного банка в размере 1,086 миллиарда долларов США, полученный через Целевой фонд по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine) под гарантии Правительства Японии.

В это дополнительное финансирование также вошли грантовые составляющие:

190 миллионов долларов США от Норвегии через Целевой фонд поддержки, восстановления, реконструкции и реформирования Украины (URTF);

50 миллионов долларов США от Правительства Соединенных Штатов Америки;

20 миллионов долларов США от Правительства Швейцарии.

Эти средства будут направлены на частичное покрытие расходов госбюджета Украины, не связанных со сферой безопасности и обороны. В частности, средства пойдут на пенсионные выплаты и заработные платы работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Международная финансовая помощь является весомым вкладом в поддержку финансово-экономической стабильности Украины и позволяет обеспечить первоочередные социальные расходы во время войны. С начала полномасштабного вторжения Правительства Японии, США, Норвегии и Швейцарии неоднократно демонстрировали Украине свою непоколебимую поддержку и солидарность. Благодарен партнерам за готовность сотрудничать и помогать в решающее для Украины время", - отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

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