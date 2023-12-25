Україна отримала $1,34 млрд від Світового банку на фінансування пенсій та зарплат

Україна отримала чергову міжнародну допомогу в рамках проекту Світового банку на підтримку соціальної сфери.

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Україна отримала додаткове фінансування у розмірі 1,34 мільярда доларів США в рамках проекту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine). Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Ця сума включає позику Світового банку у розмірі 1,086 мільярда доларів США, яку отримано через Цільовий фонд з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine) під гарантії Уряду Японії.

До цього додаткового фінансування також увійшли грантові складові:

190 мільйонів доларів США від Норвегії через Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF);

50 мільйонів доларів США від Уряду Сполучених Штатів Америки;

20 мільйонів доларів США від Уряду Швейцарії.

Ці кошти будуть спрямовані на часткове покриття видатків держбюджету України, не пов’язаних з сферою безпеки та оборони. Зокрема, кошти підуть на пенсійні виплати та заробітні плати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Міжнародна фінансова допомога є вагомим внеском у підтримку фінансово-економічної стабільності України та дозволяє забезпечити першочергові соціальні видатки під час війни. З початку повномасштабного вторгнення Уряди Японії, США, Норвегії та Швейцарії неодноразово демонстрували Україні свою непохитну підтримку та солідарність. Вдячний партнерам за готовність співпрацювати та допомагати у вирішальний для України час", - зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

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