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Юлія Свириденко назвала дату початку навчального року 2026-2027 у закладах середньої освіти

14:35, 3 липня 2026
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Навчальний рік триватиме до 30 червня 2027 року, однак фактичну дату завершення навчальних занять, проведення останнього дзвоника та тривалість літніх канікул ухвалюватимуть самі заклади освіти.
Юлія Свириденко назвала дату початку навчального року 2026-2027 у закладах середньої освіти
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Кабінет міністрів затвердив тривалість і особливості проведення навчального року 2026-2027 у закладах середньої освіти в умовах воєнного стану. Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

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«Він розпочнеться традиційно — 1 вересня. Обласні та Київська міська військові адміністрації разом із засновниками закладів освіти визначатимуть, як розпочнеться навчальний рік у кожній громаді, зважаючи на безпекову ситуацію в регіоні. 

Це дасть змогу громадам гнучко організовувати освітній процес відповідно до безпекових умов, водночас забезпечуючи безперервність навчання», - заявила вона.

Очільниця уряду додала, що навчальний рік триватиме до 30 червня 2027 року, однак фактичну дату завершення навчальних занять, проведення останнього дзвоника та тривалість літніх канікул ухвалюватимуть самі заклади освіти.

«Їх визначатиме педагогічна рада з урахуванням безпекової ситуації та потреб учасників освітнього процесу. Через це дати завершення навчання та канікул можуть відрізнятися в різних школах», - сказала вона.

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Кабінет Міністрів України Юлія Свириденко

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