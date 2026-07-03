Юлия Свириденко назвала дату начала учебного года 2026-2027 в учреждениях среднего образования

Учебный год продлится до 30 июня 2027 года, однако фактическую дату завершения учебных занятий, проведения последнего звонка и продолжительность летних каникул будут определять сами учебные заведения.

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Кабинет министров утвердил продолжительность и особенности проведения учебного года 2026–2027 в учреждениях среднего образования в условиях военного положения. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Он начнется традиционно — 1 сентября. Областные и Киевская городская военные администрации совместно с учредителями учебных заведений будут определять, как начнется учебный год в каждой общине, учитывая ситуацию с безопасностью в регионе.

Это позволит общинам гибко организовывать образовательный процесс в соответствии с условиями безопасности, одновременно обеспечивая непрерывность обучения», — заявила она.

Глава правительства добавила, что учебный год продлится до 30 июня 2027 года, однако фактическую дату завершения учебных занятий, проведения последнего звонка и продолжительность летних каникул будут определять сами учебные заведения.

«Их будет определять педагогический совет с учетом ситуации с безопасностью и потребностей участников образовательного процесса. Поэтому даты завершения обучения и каникул могут отличаться в разных школах», — сказала она.

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