Апелляционный суд отказал матери погибшего Защитника в отмене решения о лишении ее родительских прав

Женщина пыталась обжаловать решение суда первой инстанции спустя 10 лет после его принятия.

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В 2016 году Сумской районный суд по иску бабушки 17-летнего юноши лишил его мать родительских прав, обязал ее выплачивать алименты на сына и определил место жительства ребенка вместе с истицей. Во время рассмотрения дела в суде первой инстанции женщина признала исковые требования о лишении ее родительских прав в отношении сына в полном объеме и просила рассмотреть дело без ее участия. Поведение ответчицы суд тогда расценил как сознательное пренебрежение ею своими родительскими обязанностями. Об этом сообщил Сумской апелляционный суд.

Через десять лет женщина подала апелляционную жалобу на решение местного суда и просила Сумской апелляционный суд отменить его. Свою позицию она обосновывала тем, что суд первой инстанции не в полном объеме выяснил обстоятельства, имеющие значение для дела, неправильно применил нормы материального права и нарушил нормы процессуального права, а выводы о ее уклонении от исполнения родительских обязанностей не подтверждаются надлежащими доказательствами.

Апеллянтка настаивала, что после смерти отца сын проживал вместе с ней, она принимала участие в его воспитании и материальном обеспечении, работала и содержала его за собственные средства. По ее словам, ребенка из семьи не изымали, к административной или уголовной ответственности ее не привлекали, а претензий относительно исполнения ею родительских обязанностей ранее не высказывали.

Также женщина отмечала, что суд не выяснил мнение ее 17-летнего сына, хотя на момент принятия решения он уже учился в учреждении профессионального образования и был достаточно самостоятельным. По ее убеждению, применение такой крайней меры, как лишение родительских прав, при таких обстоятельствах было необоснованным.

Против удовлетворения апелляционной жалобы возражала истица. В частности, в своем отзыве она просила оставить решение местного суда без изменений. Она отметила, что после принятия решения суда ответчица не поддерживала отношений с сыном, не интересовалась его жизнью, здоровьем или учебой и даже не поздравляла его с днями рождения. Кроме того, во время рассмотрения дела в 2016 году женщина полностью признала иск о лишении ее родительских прав и просила рассмотреть дело без ее участия, поэтому, по мнению истицы, нынешние доводы апелляционной жалобы противоречат ее прежней процессуальной позиции. По словам истицы, в январе этого года ее внук погиб во время выполнения боевого задания, защищая Украину, поэтому она считает, что настоящей причиной обжалования решения спустя десять лет является желание матери получить предусмотренные государством выплаты.

Рассмотрев материалы дела, коллегия судей Сумского апелляционного суда оставила без изменений решение суда первой инстанции, а апелляционную жалобу ответчицы — без удовлетворения.

В своем постановлении апелляционный суд отметил, что в 2016 году ответчица письменно признала иск о лишении ее родительских прав и просила рассмотреть дело без ее участия. Поэтому обжалование этого решения спустя десять лет свидетельствует о непоследовательном процессуальном поведении. Суд также отклонил доводы апеллянтки о том, что она не осознавала последствий признания иска из-за отсутствия юридического образования, поскольку доказательств того, что ее волеизъявление не было свободным или она была ограничена в гражданской дееспособности, не установлено.

Коллегия судей также подчеркнула, что вопрос о лишении матери родительских прав был поднят еще в 2015 году самим несовершеннолетним сыном. По результатам проверки органы опеки и попечительства и служба по делам детей подтвердили, что женщина не принимала участия в его воспитании и содержании, тогда как все обязанности по уходу за юношей выполняла его бабушка.

Отдельно апелляционный суд обратил внимание, что ответчица не обосновала, каким образом отмена решения о лишении ее родительских прав спустя десять лет после его принятия могла бы обеспечить защиту прав и интересов сына, который к тому времени уже был совершеннолетним и погиб, защищая Украину.

При таких обстоятельствах коллегия судей пришла к выводу, что оснований для отмены решения суда первой инстанции нет, а доводы апелляционной жалобы являются необоснованными.

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