Почему могут не отнести годы обучения или службы к пенсии: объяснение ПФУ

Украинцам рассказали, почему отдельные годы учебы, военной службы или работы могут не войти в страховой стаж при оформлении пенсии.

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Украинцам стоит внимательно проверить свой страховой стаж, ведь не все периоды работы, обучения или военной службы автоматически учитываются при назначении пенсии. В Пенсионном фонде Украины напомнили, что ключевые правила исчисления стажа изменились с 1 января 2004 года, когда вступил в силу Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Именно с этой даты главным критерием для зачисления стажа стало не наличие записей в трудовой книжке, а уплата страховых взносов в Пенсионный фонд. Если до 2004 года основным подтверждением были бумажные документы, то теперь стаж определяется преимущественно по данным персонифицированного учета в электронном Государственном реестре.

В ПФУ пояснили, что трудовой стаж, приобретенный до 1 января 2004 года, автоматически приравнивается к страховому. К нему относятся периоды работы, подтвержденные трудовой книжкой, а также отдельные периоды, удостоверенные военным билетом, документами об образовании или другими официальными документами.

После 2004 года для зачисления стажа решающее значение имеет факт уплаты единого социального взноса. Если ежемесячный страховой взнос был меньше установленного минимума или не уплачивался вовсе, соответствующий период может не быть учтен.

Как подтвердить военную службу

Для периодов службы до 2004 года достаточно военного билета или справок воинских частей, территориальных центров комплектования либо архивов Министерства обороны.

Если служба проходила после 2004 года, информация должна содержаться в электронном реестре. Вместе с тем за отдельные периоды до конца 2016 года, когда данные в системе могут быть неполными, военнослужащим могут понадобиться дополнительные документы, подтверждающие прохождение службы и уплату страховых взносов.

Будут ли засчитаны годы обучения

В Пенсионном фонде напомнили, что обучение на дневной форме в учреждениях высшего и среднего специального образования до 2004 года включается в стаж при условии подтверждения дипломом или архивной справкой. При этом обучение на подготовительных отделениях в стаж не включается.

После 1 января 2004 года сам факт обучения больше не дает права на страховой стаж. Он учитывается только в том случае, если студент добровольно присоединился к системе общеобязательного государственного пенсионного страхования и самостоятельно уплачивал ЕСВ.

Как учитываются периоды безработицы

Если человек состоял на учете в центре занятости до 2004 года, этот период подтверждается записями в трудовой книжке или соответствующими справками.

После 2004 года стаж также может быть засчитан, а с 2010 года подтверждается исключительно электронными данными персонифицированного учета, где отражаются страховые взносы, которые государство уплачивает за безработных во время выплаты пособия.

Для договоров гражданско-правового характера, заключенных до 2004 года, необходимо предоставить сам договор и подтверждение уплаты страховых взносов.

После этой даты никаких дополнительных документов, как правило, не требуется — стаж определяется автоматически на основании информации о фактически уплаченном ЕСВ.

Как подтверждается стаж предпринимателей

Предпринимателям, которые работали до 2004 года, необходимо подтвердить уплату соответствующих сборов документами Пенсионного фонда. Для плательщиков единого или фиксированного налога, работавших до апреля 2004 года, такими подтверждениями могут быть специальные торговые патенты или документы об уплате налога.

После 2004 года страховой стаж предпринимателя рассчитывается на основании электронных данных. При этом учитывается, был ли уплачен минимальный размер ЕСВ за каждый отдельный месяц.

Когда учитывается работа во время отбывания наказания

До 2004 года работа в местах лишения свободы засчитывается в стаж при наличии справок органов внутренних дел и подтверждения уплаты страховых взносов.

После 2004 года такой период учитывается только при условии, что информация содержится в системе персонифицированного учета и был заключен договор о добровольном пенсионном страховании.

В Пенсионном фонде подчеркивают, что сегодня право на страховой стаж определяют не записи в бумажных документах, а фактическая уплата страховых взносов. Поэтому украинцам рекомендуют заранее проверить информацию о своем стаже в личном кабинете на портале электронных услуг ПФУ, а все документы, подтверждающие периоды до 2004 года, оцифровать и подать на проверку, чтобы избежать проблем при оформлении пенсии.

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