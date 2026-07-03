За мошенничество с использованием дипфейков хотят установить отдельную уголовную ответственность

Дипфейки и поддельный голос с помощью ИИ хотят официально признать способом мошенничества

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Мошенники все активнее используют искусственный интеллект для обмана украинцев — создают дипфейки, подделывают голоса, генерируют фейковые сообщения и выманивают деньги через интернет. Эти новые угрозы предлагают учесть в уголовном законодательстве.

Мошенничество, совершенное с использованием информационно-коммуникационных систем или систем искусственного интеллекта, может стать отдельным квалифицирующим признаком преступления, а в Уголовном кодексе впервые могут закрепить определение систем искусственного интеллекта.

В Верховной Раде зарегистрировали проект Закона «О внесении изменений в статью 190 Уголовного кодекса Украины относительно криминализации противоправных (мошеннических) деяний, совершенных с использованием информационно-коммуникационных систем или систем искусственного интеллекта» №15379.

Мошенники все чаще используют ИИ: почему возникла необходимость изменить закон

Стремительное развитие цифровых технологий привело к появлению новых высокотехнологичных способов совершения преступлений против собственности. В то же время действующая редакция статьи 190 Уголовного кодекса уже не в полной мере учитывает специфику правонарушений, совершаемых в цифровой среде.

По информации Офиса Генерального прокурора, в 2025 году было зарегистрировано 48 871 уголовное производство по статье 190 Уголовного кодекса Украины. Хотя это меньше, чем в 2023 и 2024 годах, показатель все еще более чем вдвое превышает уровень до полномасштабного вторжения — в 2021 году было зарегистрировано 23 847 таких дел.

В то же время, по данным Национального банка Украины, 83% всех мошеннических операций с платежными картами совершаются именно через интернет с использованием информационно-коммуникационных систем и методов социальной инженерии. Кроме того, около 23% украинцев уже лично сталкивались с кибератаками или мошенническими схемами, усиленными искусственным интеллектом, а 35% взрослого населения получали созданный ИИ фейковый контент или ответы.

Несмотря на сокращение количества незаконных транзакций с 270 тысяч в 2024 году до 256 тысяч в 2025 году, общая сумма ущерба от мошенничества с использованием платежных карт за год выросла на 24% — до 1,4 млрд гривен. Средняя сумма одной преступной операции также увеличилась на 30% — с 4247 до 5536 гривен.

За какие мошеннические схемы с использованием ИИ хотят наказывать

Законопроектом предлагается изменить часть четвертую статьи 190 Уголовного кодекса.

Сейчас она предусматривает ответственность за мошенничество, совершенное в крупных размерах либо путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

Вместо этого предлагается установить, что ответственность будет наступать за мошенничество, совершенное в крупных размерах либо путем незаконных операций с использованием информационно-коммуникационных систем или систем искусственного интеллекта. Санкцию статьи законопроект не меняет — она, как и сейчас, предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Дипфейки, поддельный голос и фейковые сообщения: что предлагают прописать в Уголовном кодексе

Документ также предлагает дополнить статью 190 примечанием.

В нем предусмотрено, что термин «информационно-коммуникационные системы» будет применяться в значении, определенном Законом Украины «О защите информации в информационно-коммуникационных системах».

Кроме того, в Уголовном кодексе предлагают закрепить определение систем искусственного интеллекта. Под ними предлагается понимать технологические системы — программное обеспечение или программно-аппаратные комплексы, которые на основе полученных данных способны генерировать контент, прогнозы, рекомендации или решения, имеющие признаки интеллектуальной деятельности человека и используемые для введения потерпевших в заблуждение. В частности, речь идет о технологиях замены или модификации лица, голоса либо текстовых данных, то есть дипфейках.

Почему термин «электронно-вычислительная техника» хотят убрать из закона

Авторы законопроекта отмечают, что нынешняя формулировка Уголовного кодекса использует термин «электронно-вычислительная техника», который сформировался еще в конце ХХ века и уже не соответствует современным технологическим реалиям.

По их мнению, сегодня преступления совершаются не только с помощью отдельных компьютеров, но и с использованием сложных информационно-коммуникационных систем, цифровых платформ и облачных сервисов. Также все чаще мошенники применяют технологии синтеза речи, генерации текста и дипфейки, позволяющие имитировать голоса или лица близких людей, создавать фиктивные инвестиционные платформы и другие инструменты для введения людей в заблуждение. По мнению авторов, отсутствие отдельного квалифицирующего признака для таких деяний затрудняет досудебное расследование и формирование судебной практики.

Что изменится для расследования преступлений с использованием ИИ

Целью законопроекта определено усиление уголовной ответственности за мошенничество, совершенное с использованием информационно-коммуникационных систем или систем искусственного интеллекта, а также законодательное закрепление необходимого понятийного аппарата.

Документ также должен создать правовые основания для привлечения экспертов по кибербезопасности к верификации ИИ-генераций во время досудебного расследования и судебного рассмотрения уголовных производств.

Когда новые правила могут вступить в силу

Законопроект предусматривает, что закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

После этого Кабмин в месячный срок должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с новыми положениями и обеспечить принятие необходимых подзаконных актов, в частности относительно привлечения экспертов по кибербезопасности к верификации ИИ-генераций в уголовных производствах.

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