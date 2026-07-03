Дипфейки та підроблений голос за допомогою ШІ хочуть офіційно визнати способом шахрайства

За шахрайство із застосуванням дипфейків хочуть встановити окрему кримінальну відповідальність.

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Шахраї дедалі активніше використовують штучний інтелект для обману українців — створюють дипфейки, підробляють голоси, генерують фейкові повідомлення та виманюють гроші через інтернет. Ці нові загрози пропонують врахувати в кримінальному законодавстві.

Шахрайство, вчинене із використанням інформаційно-комунікаційних систем або систем штучного інтелекту, може стати окремою кваліфікуючою ознакою злочину, а в Кримінальному кодексі вперше можуть закріпити визначення систем штучного інтелекту.

У Верховній Раді зареєстрували проєкт Закону «Про внесення змін до статті 190 Кримінального кодексу України щодо криміналізації протиправних (шахрайських) діянь, вчинених із використанням інформаційно-комунікаційних систем або систем штучного інтелекту» №15379.

Шахраї дедалі частіше використовують ШІ: чому виникла потреба змінити закон

Стрімкий розвиток цифрових технологій призвів до появи нових високотехнологічних способів вчинення злочинів проти власності. Водночас чинна редакція статті 190 Кримінального кодексу вже не повною мірою враховує специфіку правопорушень, які здійснюються у цифровому середовищі.

За інформацією Офісу Генерального прокурора, у 2025 році було зареєстровано 48 871 кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України. Хоча це менше, ніж у 2023 та 2024 роках, показник усе ще більш ніж удвічі перевищує рівень до повномасштабного вторгнення — у 2021 році було зареєстровано 23 847 таких справ.

Водночас, за даними Національного банку України, 83% усіх шахрайських операцій із платіжними картками здійснюються саме через інтернет із використанням інформаційно-комунікаційних систем та методів соціальної інженерії. Крім того, близько 23% українців уже особисто стикалися з кібератаками або шахрайськими схемами, посиленими штучним інтелектом, а 35% дорослого населення отримували створений ШІ фейковий контент чи відповіді.

Попри зменшення кількості незаконних транзакцій із 270 тисяч у 2024 році до 256 тисяч у 2025 році, загальна сума збитків від шахрайства із використанням платіжних карток за рік зросла на 24% — до 1,4 млрд гривень. Середня сума однієї злочинної операції також збільшилася на 30% — із 4247 до 5536 гривень.

За які шахрайські схеми із використанням ШІ хочуть карати

Законопроєктом пропонується змінити частину четверту статті 190 Кримінального кодексу.

Зараз вона передбачає відповідальність за шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Натомість пропонується встановити, що відповідальність наставатиме за шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій із використанням інформаційно-комунікаційних систем або систем штучного інтелекту. Санкцію статті законопроєкт не змінює — вона, як і зараз, передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Дипфейки, підроблений голос і фейкові повідомлення: що пропонують прописати в Кримінальному кодексі

Документ також пропонує доповнити статтю 190 приміткою.

У ній передбачено, що термін «інформаційно-комунікаційні системи» застосовуватиметься у значенні, визначеному Законом України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».

Крім того, у Кримінальному кодексі пропонують закріпити визначення систем штучного інтелекту. Під ними пропонується розуміти технологічні системи — програмне забезпечення або програмно-апаратні комплекси, які на основі отриманих даних здатні генерувати контент, прогнози, рекомендації або рішення, що мають ознаки інтелектуальної діяльності людини та використовуються для введення потерпілих в оману. Зокрема, йдеться про технології заміни чи модифікації обличчя, голосу або текстових даних, тобто дипфейки.

Чому термін «електронно-обчислювальна техніка» хочуть прибрати із закону

Автори законопроєкту зазначають, що нинішнє формулювання Кримінального кодексу використовує термін «електронно-обчислювальна техніка», який сформувався ще наприкінці ХХ століття і вже не відповідає сучасним технологічним реаліям.

На їхню думку, сьогодні злочини вчиняються не лише за допомогою окремих комп'ютерів, а із використанням складних інформаційно-комунікаційних систем, цифрових платформ та хмарних сервісів. Також дедалі частіше шахраї застосовують технології синтезу мовлення, генерації тексту та дипфейки, що дозволяють імітувати голоси або обличчя близьких людей, створювати фіктивні інвестиційні платформи та інші інструменти для введення людей в оману. На думку авторів, відсутність окремої кваліфікуючої ознаки для таких дій ускладнює досудове розслідування та формування судової практики.

Що зміниться для розслідування злочинів із використанням ШІ

Метою законопроєкту визначено посилення кримінальної відповідальності за шахрайство, вчинене за допомогою інформаційно-комунікаційних систем або систем штучного інтелекту, а також законодавче закріплення необхідного понятійного апарату.

Документ також має створити правові підстави для залучення експертів із кібербезпеки до верифікації ШІ-генерацій під час досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень.

Коли нові правила можуть набути чинності

Законопроєкт передбачає, що закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Після цього Кабмін у місячний строк має привести свої нормативно-правові акти у відповідність із новими положеннями та забезпечити ухвалення необхідних підзаконних актів, зокрема щодо залучення експертів із кібербезпеки для верифікації ШІ-генерацій у кримінальних провадженнях.

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