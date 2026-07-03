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Працівник може втратити бронювання під час відпустки — коли це можливо

19:26, 3 липня 2026
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Перебування працівника у довготривалій відпустці без збереження зарплати не призводить до втрати бронювання, якщо дотримані вимоги Постанови №76.
Працівник може втратити бронювання під час відпустки — коли це можливо
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Бронювання працівника, який перебуває у відпустці без збереження заробітної плати на період дії воєнного стану, може бути втрачено у випадку, якщо підприємство підпадає під вимоги абзацу 3 пункту 8 Постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2023 №76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час».

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Йдеться про ситуації, коли не дотримуються встановлені вимоги до рівня заробітної плати заброньованих працівників. У такому разі бронювання не гарантується або може бути переглянуте відповідно до норм Постанови №76.

Таким чином, вирішальним фактором для збереження бронювання є не сам факт перебування у відпустці без збереження зарплати, а відповідність підприємства вимогам щодо умов бронювання, зокрема фінансовим критеріям, визначеним постановою.

Щодо сумісників окремо зазначається, що Постанова №76 не встановлює для них обмежень, однак загальні умови бронювання також мають бути дотримані.

Також як писала «Судово-юридична газета», 3 липня було опубліковано постанову Кабінету Міністрів України від 1 липня 2026 року № 862. Цей документ вносить суттєві зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних (постанови № 76 та № 692), встановлюючи жорсткі вимоги до зарплатного рівня та змінюючи підходи до розрахунку квот.

Усі діючі на сьогодні рішення про визнання підприємств критично важливими залишатимуться чинними лише протягом строку, на який вони були видані, але не довше ніж до 1 вересня 2026 року.

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Кабінет Міністрів України війна воєнний стан мобілізація бронювання відпустка

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