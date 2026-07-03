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Работник может потерять бронирование во время отпуска — когда это возможно

19:26, 3 июля 2026
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Пребывание работника в длительном отпуске без сохранения зарплаты не приводит к потере бронирования, если соблюдены требования Постановления №76.
Работник может потерять бронирование во время отпуска — когда это возможно
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Бронирование работника, который находится в отпуске без сохранения заработной платы на период действия военного положения, может быть утрачено в случае, если предприятие подпадает под требования абзаца 3 пункта 8 Постановления Кабинета Министров Украины от 27.01.2023 №76 «Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время».

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Речь идет о случаях, когда не соблюдаются установленные требования к уровню заработной платы забронированных работников. В таком случае бронирование не гарантируется или может быть пересмотрено в соответствии с нормами Постановления №76.

Таким образом, решающим фактором для сохранения бронирования является не сам факт нахождения работника в отпуске без сохранения заработной платы, а соответствие предприятия требованиям, предъявляемым к условиям бронирования, в частности финансовым критериям, установленным постановлением.

Что касается совместителей, отдельно отмечается, что Постановление №76 не устанавливает для них ограничений, однако общие условия бронирования также должны соблюдаться.

Также, как писала «Судебно-юридическая газета», 3 июля было опубликовано постановление Кабинета Министров Украины от 1 июля 2026 года № 862. Этот документ вносит существенные изменения в Порядок бронирования военнообязанных (постановления № 76 и № 692), устанавливая жесткие требования к зарплатному уровню и меняя подходы к расчету квот.

Все действующие на сегодняшний день решения о признании предприятий критически важными будут оставаться в силе только в течение срока, на который они были выданы, но не дольше чем до 1 сентября 2026 года.

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Кабинет Министров Украины война военное положение мобилизация бронирование отпуск

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