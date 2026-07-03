Конкурсы, командировки и новые вакантные судейские должности: обзор результатов ВККС за месяц

Высшая квалификационная комиссия судей Украины подвела итоги работы за июнь 2026 года.

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Высшая квалификационная комиссия судей Украины обнародовала обзор результатов деятельности за июнь 2026 года, охватывающий процедуры отбора, квалификационного оценивания, конкурсы в суды различных инстанций и вопросы командирования судей.

Отбор на должности судей местных судов

Продолжается проверка 1 747 практических работ, выполненных кандидатами и судьями в рамках четвертого этапа квалификационного экзамена на должности судей местных общих судов и для перевода в другие местные суды.

В течение июня Комиссия утвердила ряд закодированных и декодированных результатов практических заданий, выполненных в октябре 2025 года участниками различных групп, в частности по специализациям местных общих и хозяйственных судов.

Конкурс в апелляционные суды

В рамках конкурса в апелляционные суды зафиксированы следующие результаты:

подано 2 076 заявлений кандидатов;

допущено к конкурсу — 1 841 человек;

тест по знаниям права и специализации успешно сдали — 1 588 кандидатов;

когнитивный тест — 1 120 кандидатов;

практическое задание — 857 кандидатов.

Комиссия также провела собеседования с 49 кандидатами, из которых 21 подтвердил способность осуществлять правосудие (в Днепровском апелляционном суде — 6, Киевском апелляционном суде — 3, Львовском апелляционном суде — 5, Харьковском апелляционном суде — 7). Еще с 16 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии (в Днепровском апелляционном суде — 5, Киевском апелляционном суде — 1, Львовском апелляционном суде — 4, Харьковском апелляционном суде — 6).

8 июня Комиссия внесла рекомендации о назначении кандидатов на должности судей Одесского апелляционного суда, среди которых — судьи местных судов, адвокаты и ученые.

ВАКС: новые рекомендации и конкурс

8 июня был утвержден рейтинг кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда.

22 июня Комиссия предоставила рекомендации о назначении:

7 кандидатов в Апелляционную палату ВАКС;

12 кандидатов на другие должности судей ВАКС.

Среди рекомендованных в Апелляционную палату — действующие судьи местных судов, ученые и судьи ВАКС.

Конкурс в ВАКС в настоящее время не завершен. Его условиями предусмотрена возможность проведения третьей стадии конкурса на занятие вакантных должностей других судей Высшего антикоррупционного суда, если до его завершения образуются новые вакантные должности судей. Такие должности могут появиться в связи с назначением на должности судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда других судей этого суда.

Конкурс в Специализированный окружной административный суд и Специализированный апелляционный административный суд

В июне утверждены результаты четвертого этапа квалификационного экзамена:

67 кандидатов продолжают участие в конкурсе в СОАС;

23 кандидата — в СААС;

еще 10 кандидатов участвуют одновременно в двух конкурсах.

Командировки судей

В ВККС поступило 11 сообщений о командировании судей и 1 — о досрочном прекращении командирования.

Комиссия рассмотрела вопрос о командировании судей:

в 20 судов в связи с чрезмерным уровнем судебной нагрузки;

из 4 судов в связи с изменением территориальной подсудности судебных дел.

Рассмотрен вопрос о досрочном окончании командирования в отношении 1 судьи.

Рассмотрен вопрос о досрочном окончании командирования и одновременном командировании в отношении 1 судьи.

Рекомендовано командировать судей в следующие суды:

Дергачевский районный суд Харьковской области (1 судью);

Днепровский апелляционный суд (1 судью);

Днепровский районный суд Днепропетровской области (1 судью);

Днепропетровский окружной административный суд (10 судей);

Житомирский окружной административный суд (1 судью);

Киевский районный суд города Полтавы (8 судей);

Александровский районный суд Донецкой области (1 судью);

Сторожинецкий районный суд Черновицкой области (1 судью);

Харьковский окружной административный суд (10 судей).

Квалификационное оценивание

По результатам оценивания:

1 судья признана соответствующей занимаемой должности;

прекращено оценивание 62 судей в связи с увольнением;

4 судей — в связи с переходом в ВАКС;

5 судей — из-за дисциплинарных взысканий.

Вакантные должности судей

В июне зафиксировано:

25 новых вакантных должностей судей;

12 заполненных должностей в апелляционных судах.

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