В Одесской области может появиться новый город — в Верховную Раду внесли проект постановления об отнесении поселка Авангард Одесского района к категории городов.

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В Украине может появиться еще один город. В Верховную Раду внесли проект постановления №15375 об отнесении поселка Авангард Одесского района Одесской области к категории городов.

Инициатива основывается на том, что Авангард уже соответствует установленным законом критериям для города — по численности населения и характеру застройки.

Отмечается, что решение соответствует требованиям Закона Украины «О порядке решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины».

Согласно законодательству, городом может быть населенный пункт с преимущественно компактной застройкой, общая численность жителей которого составляет не менее 10 тысяч человек.

По информации Авангардовского поселкового совета, по состоянию на 1 мая 2026 года в поселке было зарегистрировано (задекларировано) место жительства 10 193 человек. В то же время, по данным Государственной миграционной службы Украины, по состоянию на 10 июня 2026 года в Авангарде зарегистрировано 10 206 жителей.

Также отмечается, что поселок имеет преимущественно компактную многоквартирную жилую застройку. Общая площадь населенного пункта составляет около 1 981 гектара.

Авангард активно развивается рядом с Одессой

В пояснительной записке подчеркивается, что благодаря близости к Одессе Авангард стал важным центром жилой застройки, торговли, транспорта, логистики и сферы услуг.

В связи с активным развитием территории в поселке продолжается масштабное жилищное строительство. За последние пять лет общая площадь введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домов составила 237 963 квадратных метра.

На территории населенного пункта уже сформированы современные жилые комплексы, продолжается строительство новых жилых и общественных объектов, а также расширяется сеть социальной инфраструктуры.

Как происходит изменение статуса населенного пункта

Напоминается, что в соответствии с пунктом 29 части первой статьи 85 Конституции Украины именно Верховная Рада имеет полномочия относить населенные пункты к категории городов.

Согласно Закону Украины «О порядке решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины», такое решение принимается парламентом по представлению Кабинета Министров на основании обращения соответствующего сельского, поселкового или городского совета.

В данном случае в правительство обратился Авангардовский поселковый совет Одесского района Одесской области с просьбой предоставить поселку статус города.

История поселка Авангард

Авангард является административным центром Авангардовской поселковой территориальной общины Одесского района.

Формально статус населенного пункта он получил 6 апреля 1995 года после принятия постановления Верховной Рады Украины о присвоении наименования населенному пункту Овидиопольского района Одесской области. В то же время население постоянно проживает на этой территории с 1928 года, когда было создано подсобное хозяйство работников города Одессы, которое впоследствии получило название совхоз «Авангард».

В документе также отмечается, что на территории Одесского района нет другого города с названием «Авангард».

Вопрос об отнесении Авангарда к категории городов поддержал Авангардовский поселковый совет решением от 21 мая 2026 года № 4365-VIII.

Кроме того, с 12 июня по 11 июля 2024 года проводилось общественное обсуждение этой инициативы. По информации поселкового совета, почти 96% его участников поддержали изменение статуса населенного пункта — из 199 жителей, принявших участие в обсуждении, «за» высказался 191 человек.

Проект постановления также был согласован без замечаний всеукраинскими ассоциациями органов местного самоуправления, в частности Ассоциацией городов Украины, Всеукраинской ассоциацией громад и Ассоциацией объединенных территориальных громад.

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