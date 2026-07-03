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В Україні може з'явитися нове місто: Рада розгляне зміну статусу Авангарда

14:20, 3 липня 2026
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На Одещині може з'явитися нове місто — до Верховної Ради внесли проєкт постанови про віднесення селища Авангард Одеського району до категорії міст.
В Україні може з'явитися нове місто: Рада розгляне зміну статусу Авангарда
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В Україні може з'явитися ще одне місто. До Верховної Ради внесли проєкт постанови №15375 про віднесення селища Авангард Одеського району Одеської області до категорії міст.

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Ініціатива ґрунтується на тому, що Авангард уже відповідає встановленим законом критеріям для міста — за чисельністю населення та характером забудови.

Зазначається, що рішення відповідає вимогам Закону України «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України».

Відповідно до законодавства, містом може бути населений пункт із переважно компактною забудовою, загальна чисельність жителів якого становить не менше 10 тисяч осіб.

За інформацією Авангардівської селищної ради, станом на 1 травня 2026 року у селищі було зареєстровано (задекларовано) місце проживання 10 193 осіб. Водночас за даними Державної міграційної служби України станом на 10 червня 2026 року в Авангарді зареєстровано 10 206 жителів.

Також зазначається, що селище має переважно компактну багатоквартирну житлову забудову. Загальна площа населеного пункту становить близько 1 981 гектара.

Авангард активно розвивається поруч з Одесою

У пояснювальній записці наголошується, що завдяки близькості до Одеси Авангард став важливим центром житлової забудови, торгівлі, транспорту, логістики та сфери послуг.

Через активний розвиток території у селищі триває масштабне житлове будівництво. За останні п'ять років загальна площа введених в експлуатацію багатоквартирних житлових будинків становила 237 963 квадратних метри.

На території населеного пункту вже сформовані сучасні житлові комплекси, продовжується будівництво нових житлових і громадських об'єктів, а також розширюється мережа соціальної інфраструктури.

Як відбувається зміна статусу населеного пункту

Нагадується, що відповідно до пункту 29 частини першої статті 85 Конституції України саме Верховна Рада має повноваження відносити населені пункти до категорії міст.

Згідно із Законом України «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України», таке рішення ухвалюється парламентом за поданням Кабінету Міністрів на підставі звернення відповідної сільської, селищної або міської ради.

У цьому випадку до уряду звернулася Авангардівська селищна рада Одеського району Одеської області з проханням надати селищу статус міста.

Історія селища Авангард

Авангард є адміністративним центром Авангардівської селищної територіальної громади Одеського району.

Формально статус населеного пункту він отримав 6 квітня 1995 року після ухвалення постанови Верховної Ради України про присвоєння найменування населеному пункту Овідіопольського району Одеської області. Водночас населення постійно проживає на цій території ще з 1928 року, коли було створено підсобне господарство робітників міста Одеси, яке згодом отримало назву радгосп «Авангард».

У документі також зазначено, що на території Одеського району немає іншого міста з назвою «Авангард».

Питання про віднесення Авангарда до категорії міст підтримала Авангардівська селищна рада рішенням від 21 травня 2026 року № 4365-VIII.

Крім того, з 12 червня по 11 липня 2024 року проводилося громадське обговорення цієї ініціативи. За інформацією селищної ради, майже 96% його учасників підтримали зміну статусу населеного пункту — із 199 жителів, які взяли участь в обговоренні, «за» висловилася 191 особа.

Проєкт постанови також був погоджений без зауважень всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування, зокрема Асоціацією міст України, Всеукраїнською асоціацією громад та Асоціацією об'єднаних територіальних громад.

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