С нового учебного года телефоны на уроках могут оказаться под запретом: но есть исключения

Пока закон не запрещает ученикам пользоваться гаджетами на уроках, однако это может измениться.

Фото: magnific.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Телефоны, планшеты и смарт-часы во время уроков в украинских школах в будущем могут оказаться под законодательным запретом. Предлагается, чтобы ученики не пользовались такими устройствами во время занятий, за исключением случаев, когда они необходимы для обучения или медицинских потребностей. В то же время введение новых правил пока откладывается — инициативу рекомендовали доработать, а Министерству образования и науки предложили выработать комплексный механизм использования цифровых устройств в школах.

Законопроект предлагал запретить гаджеты во время уроков

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций рассмотрел проект Закона Украины «О внесении изменений в статью 53 Закона Украины «Об образовании» относительно обязанностей соискателей образования не использовать во время уроков телефоны, планшеты и смарт-часы за исключением образовательных и/или медицинских потребностей» №15105.

Целью законопроекта является решение проблемы отвлечения учеников от образовательного процесса и других сопутствующих проблем, связанных с использованием телефонов, планшетов и смарт-часов, кроме случаев, когда они необходимы для образовательных или медицинских потребностей.

Документом предлагалось внести изменения в статью 53 Закона Украины «Об образовании» и установить на законодательном уровне обязанность для соискателей образования не пользоваться во время уроков телефонами, планшетами и смарт-часами, если это не связано с образовательными или медицинскими потребностями.

После обсуждения вопроса народные депутаты — члены Комитета единогласно рекомендовали Верховной Раде вернуть законопроект автору на доработку по результатам его рассмотрения в первом чтении.

Кроме того, Комитет рекомендовал Министерству образования и науки совместно с заинтересованными сторонами выработать комплексные подходы к урегулированию использования цифровых устройств во время образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования.

Что сейчас предусматривает закон

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», действующее законодательство не содержит прямого запрета на использование учениками мобильных телефонов во время учебного процесса. Из-за этого учреждения образования не имеют четко определенных законом полномочий ограничивать использование гаджетов.

В то же время статья 23 Закона Украины «Об образовании» предоставляет школам автономию в организации образовательного процесса, поэтому они могут устанавливать собственные правила внутреннего распорядка, в частности относительно использования мобильных устройств.

В настоящее время статья 53 Закона Украины «Об образовании» обязывает соискателей образования выполнять требования образовательной программы, соблюдать принципы академической добросовестности, уважать права и достоинство участников образовательного процесса, выполнять правила внутреннего распорядка учреждения образования, заботиться о собственном здоровье и сообщать о случаях насилия или жестокого обращения. Отдельной нормы о запрете пользоваться телефонами во время уроков закон не содержит.

Почему возникла дискуссия вокруг гаджетов в школах

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик ранее обращала внимание, что отсутствие законодательного регулирования создает практические трудности. В частности, неопределенными остаются порядок хранения телефонов, ответственность за их сохранность и правовые основания для их временного изъятия, ведь гаджеты являются частной собственностью учеников.

По ее словам, мобильный телефон в определенных ситуациях может выполнять важную защитную функцию. В частности, он позволяет фиксировать возможные нарушения прав участников образовательного процесса, случаи буллинга или жестокого обращения. Такое право вытекает из статьи 32 Конституции Украины и пункта 4 части четвертой статьи 21 Закона Украины «Об информации». В некоторых случаях видео- или аудиозапись может стать важным доказательством для реагирования на противоправное поведение и помочь восстановить безопасную среду в школе.

В то же время бесконтрольное использование цифровых устройств также имеет негативные последствия. Гаджеты могут отвлекать учеников от учебы, снижать концентрацию внимания, влиять на живое общение и физическую активность. Кроме того, существуют риски доступа к нежелательному контенту, развития зависимости от цифровых устройств и проявлений кибербуллинга.

В то же время автор законопроекта в пояснительной записке не привел данных, которые бы подтверждали масштаб проблемы или свидетельствовали, что именно использование гаджетов является основной причиной ухудшения качества обучения.

Запрет телефонов и фиксация буллинга

Стоит отметить, что Министерство образования и науки уже предложило обновить порядок реагирования на случаи буллинга и применения мер воспитательного воздействия.

Проект изменений предусматривает, что руководитель учреждения образования будет рассматривать сообщение о возможном случае буллинга в течение суток. Если признаки травли подтвердятся, директор должен будет незамедлительно уведомить об этом родителей, полицию и службу по делам детей.

На фоне этих изменений вопрос использования мобильных телефонов приобретает дополнительное значение. Ведь именно с помощью телефона ученики нередко могут зафиксировать случаи буллинга или других нарушений прав участников образовательного процесса, а видео- или аудиозаписи могут стать доказательствами при проверке таких фактов. Именно поэтому Комитет рекомендовал не принимать отдельный запрет в нынешнем виде, а выработать комплексный механизм, который одновременно будет учитывать потребности образовательного процесса, права детей и вопросы их безопасности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.