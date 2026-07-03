Конкурси, відрядження і нові вакантні суддівські посади: огляд результатів ВККС за місяць

Вища кваліфікаційна комісія суддів України підбила підсумки роботи за червень 2026 року.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів України оприлюднила огляд результатів діяльності за червень 2026 року, що охоплює процедури добору, кваліфікаційного оцінювання, конкурси до судів різних інстанцій та питання відрядження суддів.

Добір на посади суддів місцевих судів

Триває перевірка 1 747 практичних робіт, виконаних кандидатами та суддями в межах четвертого етапу кваліфікаційного іспиту на посади суддів місцевих загальних судів і для переведення до інших місцевих судів.

Упродовж червня Комісія затвердила низку кодованих і декодованих результатів практичних завдань, виконаних у жовтні 2025 року учасниками різних груп, зокрема зі спеціалізацій місцевих загальних і господарських судів.

Конкурс до апеляційних судів

У межах конкурсу до апеляційних судів зафіксовано такі результати:

подано 2 076 заяв кандидатів;

допущено до конкурсу — 1 841 особу;

тест зі знань права та спеціалізації успішно склали — 1 588 кандидатів;

когнітивний тест — 1 120 кандидатів;

практичне завдання — 857 кандидатів.

Комісія також провела співбесіди з 49 кандидатами, з яких 21 підтвердив здатність здійснювати правосуддя (у Дніпровському апеляційному суді – 6, Київському апеляційному суді – 3, Львівському апеляційному суді – 5, Харківському апеляційному суді – 7). Ще з 16 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії (у Дніпровському апеляційному суді – 5, Київському апеляційному суді – 1, Львівському апеляційному суді – 4, Харківському апеляційному суді – 6).

8 червня Комісія внесла рекомендації про призначення кандидатів на посади суддів Одеського апеляційного суду, серед яких — судді місцевих судів, адвокати та науковці.

ВАКС: нові рекомендації та конкурс

8 червня було затверджено рейтинг кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду.

22 червня Комісія надала рекомендації щодо призначення:

7 кандидатів до Апеляційної палати ВАКС;

12 кандидатів на інші посади суддів ВАКС.

Серед рекомендованих до Апеляційної палати — чинні судді місцевих судів, науковці та судді ВАКС.

Конкурс до ВАКС наразі не завершено. Його умовами передбачено можливість проведення третьої стадії конкурсу на зайняття вакантних посад інших суддів Вищого антикорупційного суду, якщо до його завершення утворяться нові вакантні посади суддів. Такі посади можуть з’явитися у зв’язку з призначенням на посади суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду інших суддів цього суду.

Конкурс до Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду

У червні затверджено результати четвертого етапу кваліфікаційного іспиту:

67 кандидатів продовжують участь у конкурсі до СОАС;

23 кандидати — до СААС;

ще 10 кандидатів беруть участь у двох конкурсах одночасно.

Відрядження суддів

До ВККС надійшли 11 повідомлень про відрядження суддів і 1 про дострокове припинення відрядження.

Комісія розглянула питання про відрядження суддів:

до 20 судів у зв’язку з надмірним рівнем судового навантаження;

із 4 судів у зв’язку зі зміною територіальної підсудності судових справ.

Розглянуто питання про дострокове закінчення відрядження стосовно 1 судді.

Розглянуто питання про дострокове закінчення відрядження та одночасне відрядження стосовно 1 судді.

Рекомендовано відрядити суддів до таких судів:

Дергачівського районного суду Харківської області (1 суддю);

Дніпровського апеляційного суду (1 суддю);

Дніпровського районного суду Дніпропетровської області (1 суддю);

Дніпропетровського окружного адміністративного суду (10 суддів);

Житомирського окружного адміністративного суду (1 суддю);

Київського районного суду міста Полтави (8 суддів);

Олександрівського районного суду Донецької області (1 суддю);

Сторожинецького районного суду Чернівецької області (1 суддю)

Харківського окружного адміністративного суду (10 суддів).

Кваліфікаційне оцінювання

За результатами оцінювання:

1 суддю визнано такою, що відповідає займаній посаді;

припинено оцінювання 62 суддів у зв’язку зі звільненням;

4 суддів — у зв’язку з переходом до ВАКС;

5 суддів — через дисциплінарні стягнення.

Вакантні посади суддів

У червні зафіксовано:

25 нових вакантних посад суддів;

12 заповнених посад в апеляційних судах.

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