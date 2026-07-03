Чому можуть не зарахувати роки навчання або служби до пенсії: пояснення ПФУ

Українцям розповіли, чому окремі роки навчання, військової служби чи роботи можуть не увійти до страхового стажу під час оформлення пенсії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українцям варто уважно перевірити свій страховий стаж, адже не всі періоди роботи, навчання чи військової служби автоматично враховуються під час призначення пенсії. У Пенсійному фонді України нагадали, що ключові правила обчислення стажу змінилися з 1 січня 2004 року, коли набув чинності Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Саме з цієї дати головним критерієм для зарахування стажу стала не наявність записів у трудовій книжці, а сплата страхових внесків до Пенсійного фонду. Якщо до 2004 року основним підтвердженням були паперові документи, то тепер стаж визначається переважно за даними персоніфікованого обліку в електронному Державному реєстрі.

У ПФУ пояснили, що трудовий стаж, набутий до 1 січня 2004 року, автоматично прирівнюється до страхового. До нього належать періоди роботи, підтверджені трудовою книжкою, а також окремі періоди, засвідчені військовим квитком, документами про освіту чи іншими офіційними документами.

Після 2004 року для зарахування стажу вирішальне значення має факт сплати єдиного соціального внеску. Якщо щомісячний страховий внесок був меншим за встановлений мінімум або не сплачувався взагалі, відповідний період може не бути врахований.

Як підтвердити військову службу

Для періодів служби до 2004 року достатньо військового квитка або довідок військових частин, територіальних центрів комплектування чи архівів Міністерства оборони.

Якщо служба проходила після 2004 року, інформація має міститися в електронному реєстрі. Водночас за окремі періоди до кінця 2016 року, коли дані в системі можуть бути неповними, військовослужбовцям можуть знадобитися додаткові документи, які підтверджують проходження служби та сплату страхових внесків.

Чи зарахують роки навчання

У Пенсійному фонді нагадали, що навчання на денній формі у закладах вищої та середньої спеціальної освіти до 2004 року входить до стажу за умови підтвердження дипломом або архівною довідкою. Водночас навчання на підготовчих відділеннях до стажу не включається.

Після 1 січня 2004 року сам факт навчання більше не дає права на страховий стаж. Він враховується лише тоді, коли студент добровільно приєднався до системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та самостійно сплачував ЄСВ.

Як враховують періоди безробіття

Якщо людина перебувала на обліку в центрі зайнятості до 2004 року, цей період підтверджується записами у трудовій книжці або відповідними довідками.

Після 2004 року стаж також може бути зарахований, а з 2010 року підтверджується виключно електронними даними персоніфікованого обліку, де відображаються страхові внески, які держава сплачує за безробітних під час виплати допомоги.

Для договорів цивільно-правового характеру, укладених до 2004 року, необхідно надати сам договір та підтвердження сплати страхових внесків.

Після цієї дати жодних додаткових документів, як правило, не потрібно — стаж визначається автоматично за інформацією про фактично сплачений ЄСВ.

Як підтверджується стаж підприємців

Підприємцям, які працювали до 2004 року, необхідно підтвердити сплату відповідних зборів документами Пенсійного фонду. Для платників єдиного чи фіксованого податку, які працювали до квітня 2004 року, такими підтвердженнями можуть бути спеціальні торгові патенти або документи про сплату податку.

Після 2004 року страховий стаж підприємця розраховується на підставі електронних даних. При цьому враховується, чи було сплачено мінімальний розмір ЄСВ за кожний окремий місяць.

Коли враховують роботу під час відбування покарання

До 2004 року робота у місцях позбавлення волі зараховується до стажу за наявності довідок органів внутрішніх справ та підтвердження сплати страхових внесків.

Після 2004 року такий період враховується лише за умови, що інформація міститься у системі персоніфікованого обліку та було укладено договір про добровільне пенсійне страхування.

У Пенсійному фонді наголошують, що сьогодні право на страховий стаж визначають не записи у паперових документах, а фактична сплата страхових внесків. Тому українцям рекомендують заздалегідь перевірити інформацію про свій стаж в особистому кабінеті на порталі електронних послуг ПФУ, а всі документи, що підтверджують періоди до 2004 року, оцифрувати та подати для перевірки, щоб уникнути проблем під час оформлення пенсії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.