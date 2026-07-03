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SUD.UA запустила англомовну версію сайту

16:10, 3 липня 2026
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«Судово-юридична газета» розширює міжнародну присутність — відтепер сайт доступний англійською мовою.
SUD.UA запустила англомовну версію сайту
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Провідне українське юридичне медіа «Судово-юридична газета» (SUD.UA)⁠ розширюється і виходить до міжнародної аудиторії: відтепер читачам доступна англомовна версія сайту.

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Це означає, що відтепер новини з України про судову практику та законодавство стануть доступними для світу.

Щоб переглянути англійську версію достатньо вибрати бажану мову у верхній частині сайту.

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