SUD.UA запустила англомовну версію сайту

«Судово-юридична газета» розширює міжнародну присутність — відтепер сайт доступний англійською мовою.

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Провідне українське юридичне медіа «Судово-юридична газета» (SUD.UA)⁠ розширюється і виходить до міжнародної аудиторії: відтепер читачам доступна англомовна версія сайту.

Це означає, що відтепер новини з України про судову практику та законодавство стануть доступними для світу.

Щоб переглянути англійську версію достатньо вибрати бажану мову у верхній частині сайту.

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