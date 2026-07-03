SUD.UA запустила англоязычную версию сайта
16:10, 3 июля 2026
«Судебно-юридическая газета» расширяет международное присутствие — теперь сайт доступен на английском языке.
Ведущее украинское юридическое медиа «Судебно-юридическая газета» (SUD.UA) расширяется и выходит на международную аудиторию: теперь читателям доступна англоязычная версия сайта.
Это означает, что новости из Украины о судебной практике и законодательстве станут доступны миру.
Чтобы просмотреть английскую версию, достаточно выбрать нужный язык в верхней части сайта.
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