SUD.UA запустила англоязычную версию сайта

«Судебно-юридическая газета» расширяет международное присутствие — теперь сайт доступен на английском языке.

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Ведущее украинское юридическое медиа «Судебно-юридическая газета» (SUD.UA)⁠ расширяется и выходит на международную аудиторию: теперь читателям доступна англоязычная версия сайта.

Это означает, что новости из Украины о судебной практике и законодательстве станут доступны миру.

Чтобы просмотреть английскую версию, достаточно выбрать нужный язык в верхней части сайта.

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