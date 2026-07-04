Отключение газа без согласия всех совладельцев является незаконным — решение суда

Суд восстановил право внутренне перемещенного лица на газоснабжение, несмотря на отключение по заявлению одного из собственников дома, в котором она проживает на законных основаниях.

Фото: focus.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Черновицкий апелляционный суд оставил без изменений решение Шевченковского районного суда г. Черновцы, которым на оператора газораспределительных сетей была возложена обязанность за собственный счет восстановить необоснованно прекращенное газоснабжение жилого дома. Об этом сообщил Черновицкий апелляционный суд.

Истец — женщина пожилого возраста, пенсионерка, которая в начале полномасштабного вторжения РФ проживала на линии соприкосновения, в зоне активных боевых действий в Донецкой области. За неделю до оккупации она была вынуждена оставить свое жилье и имущество и выехать в Черновцы, где временно поселилась вместе с внучкой в доме по устному разрешению его тогдашней владелицы проживать бесплатно.

После смерти последней ее дочь, унаследовавшая долю дома, в феврале 2023 года официально оформила проживание истицы в соответствии с государственно-волонтерским проектом «Прихисток» и заключила с ней письменный договор как с внутренне перемещенным лицом. Женщина получила право на бесплатное пользование 1/3 частью жилого дома (комнатой, кухней, подсобными помещениями и приусадебным земельным участком) и добросовестно оплачивала все коммунальные услуги.

Суды установили, что указанный дом находится в общей собственности пяти лиц. В июле 2025 года одна из совладелиц дома в одностороннем порядке обратилась к оператору газораспределительной системы с заявлением о присоединении к договору газоснабжения, а в тот же день — с заявлением о его прекращении, оплатив стоимость соответствующих работ, без письменного согласия остальных совладельцев, как того требует законодательство.

В результате этого дом остался без газа, что лишило истицу возможности отапливать жилье и пользоваться газовыми приборами.

Двое совладельцев письменно поддержали исковые требования и заявили, что не соглашались на отключение газа. При этом совладелица, инициировавшая отключение газа, вместе с двумя другими собственниками никаких объяснений суду не предоставили.

Суды обеих инстанций признали отключение неправомерным ввиду отсутствия доказательств письменного согласия всех совладельцев как на подписание заявления о присоединении к условиям договора распределения природного газа, так и на прекращение распределения природного газа на объект, что противоречит требованиям Кодекса газораспределительных систем.

Вместе с тем суды признали истицу фактическим потребителем, поскольку она с момента заключения договора длительное время фактически потребляла природный газ, получая услуги по его поставке, и оплачивала их стоимость, поэтому считается давшей согласие на присоединение к условиям «Типового договора распределения природного газа» в соответствии со ст. 634 ГК Украины независимо от того, на кого формально открыт лицевой счет.

Черновицкий апелляционный суд в своем постановлении дополнительно сослался на практику Верховного Суда, согласно которой потребитель является более слабой стороной в обязательстве и нуждается в особой правовой защите, а государство должно поддерживать разумный баланс между интересами исполнителя услуг и потребителя.

Суд также привел вывод Верховного Суда от 04.11.2020 по делу № 552/3332/19 о том, что поставщики газа, являясь монополистами в этой сфере, не должны злоупотреблять своими правами, а отключение потребителя возможно только при наличии законных оснований.

Отдельно апелляционный суд подчеркнул статус истицы как внутренне перемещенного лица — представительницы уязвимой категории населения, которая оказалась в сложных жизненных обстоятельствах, является человеком пожилого возраста с состоянием здоровья различной степени сложности и утратила постоянное место жительства вследствие полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В соответствии с Законом Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», заключив договор, истица имела законные ожидания и надежды на надлежащие условия проживания.

Апелляционный суд признал решение суда первой инстанции законным и обоснованным, а доводы апелляционной жалобы — сводящимися лишь к несогласию с его выводами.

Постановление Черновицкого апелляционного суда вступило в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Верховный Суд в течение тридцати дней.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.