Табачное сырье возьмут под цифровой контроль: е-акциз, GPS-мониторинг перевозок и камеры на складах — законопроект

Производителей табачного сырья могут обязать маркировать каждую упаковку электронной акцизной маркой, установить видеонаблюдение, электронные весы и систему контроля перевозок.

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В Украине планируют существенно усилить государственный контроль за производством и оборотом табачного сырья. Для этого в Верховную Раду внесли проект Закона №15372 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно повышения эффективности контроля за производством и оборотом табачного сырья», который предусматривает создание единой электронной системы прослеживаемости табачного сырья — от его выращивания до использования при производстве табачных изделий.

Отмечается, что детенизация рынка подакцизной продукции, обеспечение полной уплаты налогов и перекрытие каналов поставки ресурсов для нелегального производства имеют особое значение в условиях военного положения, когда государству необходимо обеспечивать финансирование сектора безопасности и обороны.

В документе подчеркивается, что эффективный контроль за готовыми табачными изделиями невозможен без контроля за происхождением табачного сырья, его движением и сопоставлением объемов приобретенного и использованного сырья с количеством легально произведенной продукции.

По данным исследования Kantar Украина за апрель 2026 года, доля нелегальной табачной продукции в Украине выросла до 19,8% рынка, а ежегодные потери государственного бюджета из-за неуплаты налогов оцениваются в 33,3 млрд грн. При этом сигареты украинских производителей с поддельными акцизными марками составляют 38% контрафактной продукции. Около 68% нелегальной продукции сосредоточено лишь в семи регионах, а почти две трети незаконных сигарет продаются через киоски и магазины.

В законопроекте отмечается, что действующее законодательство регулирует лицензирование выращивания табака, ферментации и производства табачных изделий, однако не создает единой цифровой системы контроля за табачным сырьем — от земельного участка и урожая до упаковки, хранения, перевозки и использования в производстве.

Также обращается внимание, что существующие государственные реестры содержат отдельные сведения о земельных участках, лицензиях, производстве, местах хранения и таможенных операциях, однако эти данные не интегрированы между собой.

Какие проблемы планируют решить

В документе среди основных недостатков действующей системы названы:

отсутствие Единого реестра производителей табачного сырья;

отсутствие обязательной электронной маркировки упаковок с табачным сырьем;

отсутствие единого учета веса сырья с учетом нормативной влажности;

недостаточный контроль за перевозкой и хранением сырья;

отсутствие автоматического сопоставления информации между государственными реестрами.

Из-за этого, отмечают авторы законопроекта, контролирующие и правоохранительные органы не могут оперативно выявлять расхождения между задекларированными площадями посевов, объемами выращенного сырья, его перемещением и количеством легально произведенной продукции. Это создает условия для использования сырья неизвестного происхождения в нелегальном производстве.

Какой будет новая система контроля

Целью законопроекта является создание полного механизма электронной прослеживаемости табачного сырья — от выращивания табака, сбора урожая, сушки и упаковки до его хранения, транспортировки, ферментации и использования при производстве табачных изделий.

Для этого предлагается:

распространить функционирование Электронной системы оборота подакцизных товаров на табачное сырье;

внедрить электронную маркировку каждой упаковки табачного сырья;

создать Единый реестр производителей табачного сырья;

обеспечить электронный обмен информацией между всеми государственными реестрами;

установить единые правила учета веса и влажности сырья;

усилить требования к местам производства и хранения;

внедрить дистанционный контроль транспортировки табачного сырья;

усовершенствовать лицензирование, налоговый контроль и ответственность за нарушения.

Что предусматривает законопроект

Документом предлагается включить табачное сырье в Электронную систему оборота подакцизной продукции. В ней будут отображаться формирование и использование электронных акцизных марок, остатки сырья, его перемещение между субъектами хозяйствования и использование в производстве.

Каждая упаковка табачного сырья должна будет получить электронную акцизную марку с указанием производителя, места производства, вида и сорта сырья, его фактического веса, веса после приведения к нормативной влажности и других характеристик.

Предусматривается создание Единого реестра производителей табачного сырья, в который будут вноситься сведения о производителях, земельных участках, площадях посевов, координатах, сортах семян, урожайности и объемах произведенного сырья. Реестр будет интегрирован с Государственным земельным кадастром, Государственным аграрным реестром, налоговыми, таможенными и другими государственными информационными системами.

Документ также устанавливает новые требования к производителям.

Для производства и хранения табачного сырья необходимо будет оборудовать места круглосуточными системами видеонаблюдения, контрольно-пропускными системами, электронными весами и средствами измерения влажности.

Видеозаписи должны храниться не менее 30 дней, а информация контрольно-пропускной системы — не менее одного года. Доступ к этим данным получат налоговые органы и Бюро экономической безопасности.

Кроме того, предлагается внедрить дистанционный контроль транспортировки табачного сырья. Перевозчики должны будут оборудовать транспорт специальными техническими средствами контроля, которые будут передавать информацию о маршруте и местонахождении транспортного средства в режиме реального времени.

Ответственность за нарушения

Законопроект предусматривает расширение оснований для проведения фактических проверок, прекращения действия лицензий и установление ответственности за использование немаркированного или фальсифицированного табачного сырья, нарушение требований видеонаблюдения, весового, пропускного и дистанционного контроля.

Немаркированное табачное сырье будет подлежать изъятию из оборота с последующим решением вопроса о его конфискации, а конфискованное — уничтожению.

В то же время законопроект сохраняет право граждан выращивать табак для собственного потребления на приусадебных, садовых и дачных участках в пределах норм, определенных Земельным кодексом Украины.

Ожидается, что его принятие повысит прозрачность происхождения и движения табачного сырья, сократит возможности для нелегального производства, будет способствовать уменьшению теневого рынка, увеличению поступлений акцизного налога, повысит эффективность налогового, таможенного и правоохранительного контроля, а также создаст более прозрачные условия для легального выращивания табака и производства табачного сырья в Украине.

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