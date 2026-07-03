Завершено формирование наблюдательных советов «Энергоатома» и «Оператора ГТС»: кто в них вошел

Правительство завершило формирование наблюдательных советов «Энергоатома» и «Оператора ГТС Украины».

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Кабинет Министров Украины принял решение о назначении членов наблюдательных советов двух государственных компаний топливно-энергетического комплекса — АО «НАЭК «Энергоатом». Доминика Миньера и Мэттью Мюррея назначены независимыми членами наблюдательного совета АО «НАЭК «Энергоатом». Правительство также согласовало назначение Юрия Буцы представителем государства в наблюдательном совете ООО «Оператор ГТС Украины». Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

АО «НАЭК «Энергоатом»

1 июля Кабинет Министров Украины принял распоряжение «Вопросы наблюдательного совета акционерного общества «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом», которым на должности независимых членов наблюдательного совета избраны Доминик Миньер и Мэттью Мюррей.

Кандидатуры определены на замену Патрику Фрагману и Брису Иву Андре Буйону, которые в мае 2026 года подали заявления о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию (с 30 и 31 мая соответственно). Решение Патрика Фрагмана о досрочном прекращении полномочий связано с новыми профессиональными обязательствами, в частности с предложением работы в формате полной занятости. Брис Буйон принял решение о досрочном сложении своих полномочий из-за значительной операционной нагрузки, связанной с интенсивностью работы Наблюдательного совета на текущем этапе деятельности компании. Таким образом, сейчас сформирован полный состав Наблюдательного совета.

Отбор кандидатов осуществлен в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 10.03.2017 № 142. Номинационный комитет по результатам конкурсного отбора сформировал список из 11 потенциальных кандидатов, а на заседании 19 июня 2026 года определил из него кандидатуры Миньера и Мюррея.

Доминик Миньер — гражданин Франции и Канады, руководитель в сфере ядерной энергетики с более чем 35-летним опытом. Более 35 лет работал в Electricité de France (EDF), где занимал должности старшего исполнительного вице-президента Группы по ядерной и тепловой генерации (2015–2019), а также возглавлял дивизион ядерной эксплуатации компании (2002–2013). В 2019–2022 годах работал в Ontario Power Generation (Канада) на должностях генерального директора Laurentis и генерального директора GFP — совместного предприятия по развитию малых модульных реакторов (SMR). В настоящее время является старшим советником Boston Consulting Group (BCG) и входит в наблюдательные советы ORTEC, EPM, CAMECO и Boralex, а также в Консультативный совет Holtec.

Мэттью Мюррей — гражданин США, специалист в сфере корпоративного управления, антикоррупционной политики и комплаенса с более чем тридцатилетним опытом работы в государственных структурах, международных организациях и академических учреждениях. Занимал должность заместителя помощника министра торговли США по вопросам Европы, Ближнего Востока и Африки (2012–2015), был старшим советником USAID по вопросам управления и верховенства права, а также международным уполномоченным Независимого совместного антикоррупционного комитета по мониторингу и оценке в Афганистане. Имеет практический опыт работы в Украине: в 2023–2024 годах возглавлял комиссию по отбору руководителя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), а ранее работал менеджером по коррупционным рискам TNK-BP в Москве и Киеве. Преподает в Джорджтаунском и Колумбийском университетах.

ООО «Оператор ГТС Украины»

Также 1 июля Кабинет Министров Украины согласовал назначение Юрия Буцы представителем государства в наблюдательном совете АО «Оператор ГТС Украины», что стало последним назначением для формирования полного состава Наблюдательного совета.

Юрий Буца — гражданин Украины, специалист в сфере государственных финансов, управления государственным долгом и корпоративного управления. Получил степень бакалавра экономики в Национальном университете «Киево-Могилянская академия» (2005) и степень магистра экономики в Центральноевропейском университете в Будапеште (2008). Начинал карьеру в Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, затем занимал должность заместителя руководителя представительства Варшавской фондовой биржи в Украине, где отвечал за привлечение капитала для украинских компаний через IPO. В 2010 году присоединился к Координационному центру экономических реформ, где участвовал в разработке законодательства по реформированию финансового сектора. В 2015 году стал членом Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. 5 мая 2016 года назначен заместителем Министра финансов по вопросам европейской интеграции, а 26 июля 2018 года — Правительственным уполномоченным по вопросам управления государственным долгом. С 19 июня 2019 года является членом наблюдательного совета АО «Укрэксимбанк» как представитель государства, возглавляет комитет по корпоративному управлению и комплаенсу и входит в состав номинационного комитета.

«Указанные назначения и согласование кандидатур происходят в рамках политики правительства по реформированию корпоративного управления на государственных предприятиях топливно-энергетического комплекса. Цель этого процесса — обеспечить государственным компаниям устойчивый, профессиональный и независимый надзор, соответствующий стандартам ОЭСР для государственных предприятий, повысить доверие международных партнеров и инвесторов, а также усилить способность компаний принимать стратегические решения в условиях военного времени», — добавили в Минэкономики.

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