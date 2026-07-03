Завершено формування наглядових рад «Енергоатому» та «Оператора ГТС»: хто до них увійшов

Уряд завершив формування наглядових рад «Енергоатому» та «Оператора ГТС України»

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Кабінет Міністрів ухвалив рішення про призначення членів наглядових рад двох державних компаній паливно-енергетичного комплексу - АТ «НАЕК «Енергоатом». Домініка Міньєра та Метью Мюррея призначено незалежними членами наглядової ради АТ НАЕК «Енергоатому». Уряд також погодив призначення Юрія Буци представником держави в наглядовій раді ТОВ «Оператора ГТС України». Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

АТ НАЕК «Енергоатом»

1 липня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження «Питання наглядової ради акціонерного товариства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», яким на посади незалежних членів наглядової ради обрано Домініка Міньєра та Метью Мюррея.

Кандидатури визначені на заміну Патріка Фрагмана та Бріса Іва Андре Боюона, які у травні 2026 року подали заяви про дострокове припинення повноважень за власним бажанням (з 30 та 31 травня відповідно). Рішення Патріка Фрагмана про дострокове припинення повноважень пов’язане з новими професійними зобов’язаннями, зокрема пропозицією роботи у форматі повної зайнятості. Бріс Боюон ухвалив рішення про дострокове складення своїх повноважень через значне операційне навантаження, пов'язане з інтенсивністю роботи Наглядової ради на поточному етапі діяльності компанії. Отже, зараз сформований повний склад Наглядової ради.

Відбір кандидатів здійснено відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 142. Номінаційний комітет за результатами конкурсного відбору сформував список із 11 потенційних кандидатів, а на засіданні 19 червня 2026 року визначив з нього кандидатури Міньєра та Мюррея.

Домінік Міньєр – громадянин Франції та Канади, керівник у сфері ядерної енергетики з понад 35-річним досвідом. Понад 35 років працював в Electricité de France (EDF), де обіймав посади Старшого виконавчого віцепрезидента Групи з ядерної та теплової генерації (2015–2019), а також очолював дивізіон ядерної експлуатації компанії (2002–2013). У 2019–2022 роках працював в Ontario Power Generation (Канада) на посадах Генерального директора Laurentis та Генерального директора GFP – спільного підприємства з розвитку малих модульних реакторів (SMR). Наразі є старшим радником Boston Consulting Group (BCG) та входить до наглядових рад ORTEC, EPM, CAMECO і Boralex, а також до Консультативної ради Holtec.

Метью Мюррей – громадянин США, фахівець у сфері врядування, антикорупційної політики та комплаєнсу з понад тридцятирічним досвідом у державних структурах, міжнародних організаціях та академічних інституціях. Обіймав посаду заступника помічника міністра торгівлі США з питань Європи, Близького Сходу та Африки (2012-2015), був старшим радником з урядування та верховенства права USAID, а також міжнародним уповноваженим Незалежного спільного антикорупційного комітету з моніторингу та оцінки в Афганістані. Має практичний досвід роботи в Україні: у 2023-2024 роках очолював комісію з відбору керівника Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), а раніше працював менеджером з корупційних ризиків TNK-BP у Москві та Києві. Викладає у Джорджтаунському та Колумбійському університетах.

ТОВ «Оператор ГТС України»

Також, 1 липня Кабінет Міністрів України погодив призначення Юрія Буци представником держави в наглядовій раді АТ «Оператор ГТС України», що стало останнім призначенням для формування повного складу Наглядової ради.

Юрій Буца – громадянин України, фахівець у сфері державних фінансів, управління державним боргом та корпоративного управління. Здобув ступінь бакалавра з економіки в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» (2005) та ступінь магістра з економіки в Центральноєвропейському університеті в Будапешті (2008). Розпочинав кар'єру в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, згодом обіймав посаду заступника керівника представництва Варшавської фондової біржі в Україні, де відповідав за залучення капіталу для українських компаній через IPO. У 2010 році долучився до Координаційного центру економічних реформ, де брав участь у розробці законодавства з реформування фінансового сектору. У 2015 році став членом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 5 травня 2016 року призначений заступником Міністра фінансів з питань європейської інтеграції, а 26 липня 2018 року – Урядовим уповноваженим з питань управління державним боргом. З 19 червня 2019 року є членом наглядової ради АТ «Укрексімбанк» як представник держави, очолює комітет з корпоративного управління й комплаєнсу та входить до складу номінаційного комітету.

«Зазначені призначення та погодження кандидатур відбувається в межах політики уряду щодо реформування корпоративного управління на державних підприємствах паливно-енергетичного комплексу. Мета цього процесу – забезпечити державним компаніям сталий, професійний та незалежний нагляд, що відповідає стандартам ОЕСР для державних підприємств, підвищує довіру міжнародних партнерів та інвесторів, а також посилює спроможність компаній ухвалювати стратегічні рішення в умовах воєнного часу», - додали у Мінекономіки.