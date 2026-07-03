Тютюнову сировину візьмуть під цифровий контроль: е-акциз, GPS-моніторинг перевезень і камери на складах — законопроєкт

Виробників тютюнової сировини можуть зобов'язати маркувати кожну упаковку електронною акцизною маркою, встановити відеоспостереження, електронні ваги та системи контролю перевезень.

джерело фото - calabash.com.ua

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В Україні планують суттєво посилити державний контроль за виробництвом та обігом тютюнової сировини. Для цього до Верховної Ради подали проєкт Закону №15372 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підвищення ефективності контролю за виробництвом та обігом тютюнової сировини», який передбачає створення єдиної електронної системи простежуваності тютюнової сировини — від її вирощування до використання у виробництві тютюнових виробів.

Зазначається, що детінізація ринку підакцизної продукції, забезпечення повної сплати податків та перекриття каналів постачання ресурсів для нелегального виробництва мають особливе значення в умовах воєнного стану, коли державі необхідно забезпечувати фінансування сектору безпеки й оборони.

У документі наголошується, що ефективний контроль за готовими тютюновими виробами неможливий без контролю за походженням тютюнової сировини, її рухом та співставленням обсягів придбаної і використаної сировини з кількістю легально виробленої продукції.

За даними дослідження Kantar Україна за квітень 2026 року, частка нелегальної тютюнової продукції в Україні зросла до 19,8% ринку, а щорічні втрати державного бюджету від несплати податків оцінюються у 33,3 млрд грн. При цьому сигарети українських виробників із підробленими акцизними марками становлять 38% контрафактної продукції. Близько 68% нелегальної продукції зосереджено лише у семи регіонах, а майже дві третини незаконних сигарет продаються через кіоски та магазини.

У законопроєкті зазначається, що нинішнє законодавство регулює ліцензування вирощування тютюну, ферментації та виробництва тютюнових виробів, однак не створює єдиної цифрової системи контролю за тютюновою сировиною — від земельної ділянки і врожаю до пакування, зберігання, перевезення та використання у виробництві.

Також звертається увага, що існуючі державні реєстри містять окремі відомості про земельні ділянки, ліцензії, виробництво, місця зберігання та митні операції, однак ці дані не інтегровані між собою.

Які проблеми планують вирішити

У документі серед основних недоліків чинної системи названо:

відсутність Єдиного реєстру виробників тютюнової сировини;

відсутність обов'язкового електронного маркування упаковок із тютюновою сировиною;

відсутність єдиного обліку ваги сировини з урахуванням нормативної вологості;

недостатній контроль за перевезенням і зберіганням сировини;

відсутність автоматичного зіставлення інформації між державними реєстрами.

Через це, зазначають автори законопроєкту, контролюючі та правоохоронні органи не можуть оперативно виявляти розбіжності між задекларованими площами посівів, обсягами вирощеної сировини, її переміщенням та кількістю легально виробленої продукції. Це створює умови для використання сировини невідомого походження у нелегальному виробництві.

Якою буде нова система контролю

Метою законопроєкту є створення повного механізму електронної простежуваності тютюнової сировини — від вирощування тютюну, збору врожаю, сушіння та пакування до його зберігання, транспортування, ферментації та використання у виробництві тютюнових виробів.

Для цього пропонується:

поширити функціонування Електронної системи обігу підакцизних товарів на тютюнову сировину;

запровадити електронне маркування кожної упаковки тютюнової сировини;

створити Єдиний реєстр виробників тютюнової сировини;

забезпечити електронний обмін інформацією між усіма державними реєстрами;

встановити єдині правила обліку ваги та вологості сировини;

посилити вимоги до місць виробництва і зберігання;

запровадити дистанційний контроль транспортування тютюнової сировини;

удосконалити ліцензування, податковий контроль та відповідальність за порушення.

Що передбачає законопроєкт

Документом пропонується включити тютюнову сировину до Електронної системи обігу підакцизної продукції. У ній відображатимуться формування та використання електронних акцизних марок, залишки сировини, її переміщення між суб'єктами господарювання та використання у виробництві.

Кожна упаковка тютюнової сировини повинна буде отримати електронну акцизну марку із зазначенням виробника, місця виробництва, виду та сорту сировини, її фактичної ваги, ваги після приведення до нормативної вологості та інших характеристик.

Передбачається створення Єдиного реєстру виробників тютюнової сировини, до якого вноситимуться відомості про виробників, земельні ділянки, площі посівів, координати, сорти насіння, врожайність та обсяги виробленої сировини. Реєстр буде інтегрований із Державним земельним кадастром, Державним аграрним реєстром, податковими, митними та іншими державними інформаційними системами.

Документ також встановлює нові вимоги до виробників.

Для виробництва і зберігання тютюнової сировини необхідно буде обладнати місця цілодобовими системами відеоспостереження, контрольно-пропускними системами, електронними вагами та засобами вимірювання вологості.

Відеозаписи повинні зберігатися щонайменше 30 днів, а інформація контрольно-пропускної системи — не менше року. Доступ до цих даних отримають податкові органи та Бюро економічної безпеки.

Крім того, пропонується запровадити дистанційний контроль транспортування тютюнової сировини. Перевізники повинні будуть обладнати транспорт спеціальними технічними засобами контролю, які передаватимуть інформацію про маршрут та місцезнаходження транспортного засобу в режимі реального часу.

Відповідальність за порушення

Законопроєкт передбачає розширення підстав для проведення фактичних перевірок, припинення дії ліцензій та встановлення відповідальності за використання немаркованої або фальсифікованої тютюнової сировини, порушення вимог відеоспостереження, вагового, пропускного та дистанційного контролю.

Немаркована тютюнова сировина підлягатиме вилученню з обігу з подальшим вирішенням питання про її конфіскацію, а конфіскована — знищенню.

Водночас законопроєкт зберігає право громадян вирощувати тютюн для власного споживання на присадибних, садових та дачних ділянках у межах норм, визначених Земельним кодексом України.

Очікується, що його ухвалення підвищить прозорість походження та руху тютюнової сировини, скоротить можливості для нелегального виробництва, сприятиме зменшенню тіньового ринку, збільшенню надходжень акцизного податку, підвищить ефективність податкового, митного та правоохоронного контролю, а також створить більш прозорі умови для легального вирощування тютюну та виробництва тютюнової сировини в Україні.

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