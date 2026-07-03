Суд зобов’язав адміністрацію Трампа поновити на роботі 19 звільнених співробітників розвідки

Апеляційний суд постановив, що спецслужби порушили конституційне право працівників на належну правову процедуру під час їхнього звільнення.

Фото: Getty Images

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Федеральний апеляційний суд США зобов’язав адміністрацію президента Дональда Трампа поновити на роботі співробітників розвідувальних органів, яких звільнили через їхню тимчасову роботу над питаннями різноманітності (diversity). Суд дійшов висновку, що розвідувальні відомства були зобов’язані забезпечити працівникам їхнє конституційне право на належну правову процедуру (due process), пише Nbcnews.

Колегія з трьох суддів ухвалила рішення більшістю у два голоси проти одного, зазначивши, що Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) та Офіс директора національної розвідки не дотрималися власних внутрішніх правил, коли звільнили 19 кадрових співробітників розвідки.

Раніше ці співробітники стверджували, що їхні звільнення були «довільними» та «не підтверджувалися жодними доказами». Вони також наполягали, що замість покарання за виконання завдань, доручених попередньою адміністрацією, їх мали перевести на інші посади.

Адвокати уряду, своєю чергою, заявляли, що директор ЦРУ Джон Реткліфф і директор національної розвідки мають необмежені повноваження звільняти працівників як із зазначенням причин, так і без них.

Адвокат співробітників розвідки Кевін Керролл привітав рішення суду.

«Ми задоволені тим, що Апеляційний суд підтримав судову заборону, винесену окружним судом. Співробітники розвідки також мають право на належну правову процедуру», — заявив Керролл.

За його словами, директор ЦРУ та виконувач обов’язків директора національної розвідки Білл Пулте тепер «повинні повернути цих добрих американців до роботи на благо нашої країни».

У рішенні суддів зазначено, що головним питанням було те, чи надають правила звільнення у розвідувальних органах працівникам право на розгляд можливості їхнього переведення на іншу посаду та право оскаржити рішення про звільнення.

«Ми дійшли висновку, що таке право існує», — зазначив апеляційний суд.

Водночас наразі невідомо, коли саме співробітників ЦРУ та Офісу директора національної розвідки поновлять на роботі та призначать на нові посади. Очікується, що адміністрація Дональда Трампа оскаржить це рішення.

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