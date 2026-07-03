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У вересні вирішуватимуть долю КСУ та ВРП: оголошено з’їзд суддів

11:19, 3 липня 2026
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Опубліковано оголошення про скликання Радою суддів України ХХІ позачергового з'їзду суддів України.
У вересні вирішуватимуть долю КСУ та ВРП: оголошено з’їзд суддів
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У офіційних виданнях «Голос України» та «Урядовий кур’єр» від 3 липня 2026 року опубліковано оголошення про скликання Радою суддів України ХХІ позачергового з’їзду суддів України.

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Згідно із законодавством, оголошення про проведення з’їзду та питання, які виносяться на його розгляд, мають бути оприлюднені не пізніше ніж за 30 днів до початку роботи з’їзду. У випадку, якщо з’їзд скликається для обрання членів Вищої ради правосуддя, такий строк становить не менше 45 днів.

Відповідно до рішення Ради суддів України від 5 червня 2026 року №18, до порядку денного ХХІ позачергового з’їзду включено два ключові питання: про призначення суддів Конституційного Суду України та про обрання 8 членів Вищої ради правосуддя.

Проведення з’їзду призначено на 2 вересня у Києві.

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КСУ З'їзд суддів РСУ ВРП

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