У вересні вирішуватимуть долю КСУ та ВРП: оголошено з’їзд суддів

Опубліковано оголошення про скликання Радою суддів України ХХІ позачергового з'їзду суддів України.

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У офіційних виданнях «Голос України» та «Урядовий кур’єр» від 3 липня 2026 року опубліковано оголошення про скликання Радою суддів України ХХІ позачергового з’їзду суддів України.

Згідно із законодавством, оголошення про проведення з’їзду та питання, які виносяться на його розгляд, мають бути оприлюднені не пізніше ніж за 30 днів до початку роботи з’їзду. У випадку, якщо з’їзд скликається для обрання членів Вищої ради правосуддя, такий строк становить не менше 45 днів.

Відповідно до рішення Ради суддів України від 5 червня 2026 року №18, до порядку денного ХХІ позачергового з’їзду включено два ключові питання: про призначення суддів Конституційного Суду України та про обрання 8 членів Вищої ради правосуддя.

Проведення з’їзду призначено на 2 вересня у Києві.

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