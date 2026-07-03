В сентябре будут решать судьбу КСУ и ВСП: объявлен съезд судей

Опубликовано объявление о созыве Советом судей Украины XXI внеочередного съезда судей Украины.

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В официальных изданиях «Голос Украины» и «Урядовий кур’єр» от 3 июля 2026 года опубликовано объявление о созыве Советом судей Украины XXI внеочередного съезда судей Украины.

Согласно законодательству, объявление о проведении съезда и вопросы, которые выносятся на его рассмотрение, должны быть обнародованы не позднее чем за 30 дней до начала работы съезда. В случае, если съезд созывается для избрания членов Высшего совета правосудия, такой срок составляет не менее 45 дней.

В соответствии с решением Совета судей Украины от 5 июня 2026 года №18, в повестку дня XXI внеочередного съезда включены два ключевых вопроса: о назначении судей Конституционного Суда Украины и об избрании 8 членов Высшего совета правосудия.

Проведение съезда назначено на 2 сентября в Киеве.

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