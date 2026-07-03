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Работать 4 дня, а зарплату получать как за 5: предлагают новый формат рабочей недели

11:47, 3 июля 2026
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Работникам хотят сохранить полную заработную плату, сократив рабочую неделю до 32 часов.
Работать 4 дня, а зарплату получать как за 5: предлагают новый формат рабочей недели
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Работать четыре дня в неделю вместо пяти, не теряя при этом в зарплате, — такую модель организации труда предлагают внедрить в Украине. Идея предусматривает сокращение рабочей недели до 32 часов с сохранением полной оплаты труда. По мнению инициаторов, это поможет украинцам лучше восстанавливаться в условиях длительного стресса из-за войны, снизит профессиональное выгорание, повысит производительность труда и приблизит украинский рынок труда к современным европейским стандартам.

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Соответствующая петиция №41/010242-26еп зарегистрирована на имя Кабинета Министров. Правительство призывают инициировать изменения в Кодекс законов о труде Украины и начать реформу по внедрению 4-дневной рабочей недели.

32 часа работы вместо 40: какие изменения предлагают

Кабмин просят инициировать изменения в Кодекс законов о труде Украины, которые будут предусматривать:

  • установление максимальной нормы рабочего времени — не более четырех рабочих дней или 32 часов в неделю;
  • обязательное сохранение полного размера заработной платы;
  • гарантирование права работников на полноценный отдых.

Кроме того, предлагается внедрить обязательный государственный пилотный проект с четким определением отраслей, бюджетных учреждений и частных предприятий, которые первыми перейдут на новый режим работы. После этого, как отмечается в петиции, полученный опыт предлагают в обязательном порядке распространить на всю страну.

Почему инициаторы считают, что четыре рабочих дня будут эффективнее

В обращении приведен ряд аргументов в пользу такой реформы.

В частности, из-за войны украинцы уже длительное время находятся под значительной психологической нагрузкой, вызванной воздушными тревогами, обстрелами, нехваткой сна и хроническим стрессом. По мнению авторов, дополнительный выходной день необходим для восстановления нервной системы, лечения, полноценного отдыха и снижения уровня стресса.

Также указывается, что результаты международных экспериментов, проведенных в Великобритании, Ирландии, Испании и Исландии, якобы свидетельствуют о том, что после перехода на четырехдневную рабочую неделю производительность труда не снижается, а в отдельных случаях возрастает на 15–35%.

Отдельно авторы ссылаются на крупнейший британский эксперимент, в ходе которого, по их словам, количество больничных дней сократилось на 65%, а 71% работников сообщили о снижении уровня профессионального выгорания.

Меньше выгорания, ниже расходы и больше времени для жизни: какие преимущества называют

Среди других ожидаемых результатов реформы в петиции названы:

  • сокращение расходов работодателей на содержание офисов, энергопотребление и логистику;
  • уменьшение текучести кадров и расходов на поиск и адаптацию новых работников;
  • сохранение человеческого капитала Украины и создание дополнительных стимулов для возвращения украинцев из-за границы;
  • развитие внутреннего туризма, сферы услуг, культуры, спорта и малого и среднего бизнеса благодаря дополнительному выходному дню;
  • приближение Украины к европейским подходам по обеспечению баланса между работой и личной жизнью (work-life balance).

«Работать не меньше, а умнее»: чем завершают свое обращение

В тексте петиции подчеркивается, что предлагаемая реформа, по мнению ее авторов, не означает уменьшения объемов работы.

«Это не о том, чтобы меньше работать, это о том, чтобы работать умнее и эффективнее», — говорится в обращении.

Авторы петиции призывают Кабинет Министров поддержать реформу, которая, по их мнению, будет способствовать повышению эффективности экономики и улучшению условий труда в Украине.

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