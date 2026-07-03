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На Волыни ТЦК мобилизовал мужчину, которого еще в 2015 году сочли непригодным к службе

20:21, 3 июля 2026
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Мужчина еще в марте 2015 года получил заключение военно-врачебной комиссии о полной непригодности к военной службе из-за травм и был официально исключен из военного учета.
На Волыни ТЦК мобилизовал мужчину, которого еще в 2015 году сочли непригодным к службе
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Волынский окружной административный суд признал противоправными действия работников территориального центра комплектования, которые повторно поставили на воинский учет и мобилизовали жителя Луцка, исключенного из учета еще в 2015 году по состоянию здоровья. 

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Обстоятельства дела

Согласно судебному решению № 140/2399/26, в марте 2015 года мужчина получил заключение военно-врачебной комиссии о полной непригодности к военной службе из-за травм и был официально исключен из воинского учета. Эти данные были зафиксированы в бумажном военном билете и электронной базе. По состоянию на ноябрь 2025 года приложение «Резерв+» также подтверждало, что истец не является военнообязанным.

Инцидент произошел 2 февраля 2026 года в Луцке. Сотрудники ТЦК остановили мужчину для проверки документов, однако при нем не оказалось бумажного военно-учетного документа, а приложение «Резерв+» временно не работало из-за сбоя. После этого его доставили в мобилизационный пункт.

На следующий день, 3 февраля, местная ВВК признала мужчину годным к службе, после чего ТЦК повторно зарегистрировал его как военнообязанного и направил в воинскую часть. Представители ТЦК объясняли свои действия отсутствием бумажных документов и техническими проблемами с доступом к электронным данным.

Истец настаивал, что решение об исключении с учета 2015 года оставалось действующим и не отменялось, поэтому он не подлежал призыву. Также он заявлял, что новое медицинское обследование было проведено формально и не учитывало его состояние здоровья.

Материалы внутренней служебной проверки, назначенной после жалобы, подтвердили нарушения законодательства со стороны ТЦК. В них указано, что территориальный центр комплектования не имел права повторно регистрировать, направлять на ВВК и призывать лицо, которое было исключено из учета.

Решение суда

Суд признал восстановление мужчины на учете незаконным, отменил приказ о призыве и обязал воинскую часть немедленно исключить его из списков личного состава. Также суд постановил вернуть в реестр первичную запись об исключении с учета.

Кроме того, с ТЦК в пользу истца взыскано 2,1 тыс. грн судебного сбора. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Восьмой апелляционный административный суд оставил без изменений решение Львовского окружного административного суда по делу о мобилизации мужчины, который еще в 1996 году был признан непригодным к военной службе и исключен из воинского учета по состоянию здоровья.

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