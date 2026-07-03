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На Волині ТЦК мобілізував чоловіка, якого ще у 2015 році визнали непридатним до служби

20:21, 3 липня 2026
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Чоловік ще у березні 2015 року отримав висновок військово-лікарської комісії про повну непридатність до військової служби через травми і був офіційно виключений з військового обліку.
На Волині ТЦК мобілізував чоловіка, якого ще у 2015 році визнали непридатним до служби
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Волинський окружний адміністративний суд визнав протиправними дії працівників територіального центру комплектування, які повторно поставили на військовий облік та мобілізували мешканця Луцька, виключеного з обліку ще у 2015 році за станом здоров’я. 

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Обставини справи 

Згідно із судовим рішенням № 140/2399/26, у березні 2015 року чоловік отримав висновок військово-лікарської комісії про повну непридатність до військової служби через травми та був офіційно виключений з військового обліку. Ці дані були зафіксовані у паперовому військовому квитку та електронній базі. Станом на листопад 2025 року застосунок «Резерв+» також підтверджував, що позивач не є військовозобов’язаним.

Інцидент стався 2 лютого 2026 року в Луцьку. Працівники ТЦК зупинили чоловіка для перевірки документів, однак при ньому не було паперового військово-облікового документа, а застосунок «Резерв+» тимчасово не працював через збій. Після цього його доставили до мобілізаційного пункту. 

Наступного дня, 3 лютого, місцева ВЛК визнала чоловіка придатним до служби, після чого ТЦК повторно зареєстрував його як військовозобов’язаного та направив до військової частини. Представники ТЦК пояснювали свої дії відсутністю паперових документів і технічними проблемами з доступом до електронних даних. 

Позивач наполягав, що рішення про виключення з обліку 2015 року залишалося чинним і не скасовувалося, тому він не підлягав призову. Також він заявляв, що нове медичне обстеження було проведене формально та не врахувало його стан здоров’я.

Матеріали внутрішньої службової перевірки, призначеної після скарги, підтвердили порушення законодавства з боку ТЦК. У них зазначено, що територіальний центр комплектування не мав права повторно реєструвати, направляти на ВЛК та призивати особу, яка була виключена з обліку.

Висновок суду

Суд визнав поновлення чоловіка на обліку незаконним, скасував наказ про призов і зобов’язав військову частину негайно виключити його зі списків особового складу. Також суд постановив повернути до реєстру первинний запис про виключення з обліку. 

Крім того, з ТЦК на користь позивача стягнуто 2,1 тис. грн судового збору. Рішення суду ще не набрало законної сили та може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Восьмий апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення Львівського окружного адміністративного суду у справі щодо мобілізації чоловіка, який ще у 1996 році був визнаний непридатним до військової служби та виключений з військового обліку за станом здоров’я. 

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