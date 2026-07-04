Як вберегтися від спеки: поради медиків

Спека може стати причиною хвороб, особливо, якщо тіло людини не здатне охолодитися за високих температур.

Фото: rivnepost.rv.ua

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Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб нагадав, що високі температури можуть погано впливати на здоров’я людини. За даними CDC, сотні людей щороку помирають через спеку.

Що таке екстремальна спека?

Надзвичайна (екстремальна) спека — температури, що коливаються на 10 і більше градусів вище середньої високої температури, визначеної для певного регіону і тривають протягом декількох тижнів.

Спека може стати причиною хвороб (сонячний удар, виснаження теплом (перегрів тіла), теплові судоми, сонячний опік, висипи), особливо, якщо тіло людини не здатне охолодитися за високих температур.

Фактори, що впливають на здатність тіла охолодитися:

Висока вологість повітря — у цьому випадку, піт не випаровується швидко, що заважає тілу виділяти тепло, коли це потрібно.

Особисті фактори — вік, ожиріння, лихоманка, зневоднення, хвороби серця, психічні захворювання, сонячні опіки, вживання наркотиків та алкоголю.

Люди у віці 65+ років мають високий ризик хвороб, пов’язаних зі спекою. Діти молодше двох років та люди з хронічними чи психічними захворюваннями також мають більший ризик.

Якщо ви піклуєтеся про людей із групи ризику, обов’язково простежте, щоби вони мали: достатню кількість води та перебували в прохолодному приміщенні. Запитайте їх, чи у них є до цього доступ та як ви можете допомогти.

Поради, що вбережуть від спеки:

- Перебувайте в охолодженому приміщенні. За можливості краще залишатись у будівлях із кондиціонером. Якщо вдома його немає — зайдіть до кондиційованих громадських приміщень — навіть кілька годин, проведених в охолодженому приміщенні, можуть допомогти тілу адаптуватися до спеки на вулиці.

- Обмежте фізичну активність на свіжому повітрі опівдні. Зменшуйте об’єм фізичних вправ під час спеки. Людям, які не звикли працювати за високої температури повітря, рекомендовано починати вправи повільно та поступово збільшувати темп і підвищувати навантаження. У випадку прискореного серцебиття та браку повітря, варто припинити будь-які заняття. Перейдіть у тінь, відпочиньте, особливо, якщо відчуватимете запаморочення та слабкість.

Проконсультуйтеся із сімейним лікарем щодо фізичних навантажень за спекотної погоди.

Не перебувайте на вулиці в спекотні години. Особливо в період з 11:00 до 16:00, коли сонце світить найсильніше.

Носіть вільний, легкий і світлий одяг. Одягайте вбрання з довгими рукавами, надівайте сонцезахисні окуляри (із захистом від UVA і UVB променів), капелюх, краще із широкими полями, щоби затінити обличчя, вуха та шию.

Користуйтеся сонцезахисними засобами. Засмага може значно уповільнити здатність шкіри вивільняти надлишок тепла, впливаючи на здатність організму до охолодження, крім цього — зневоднює його. Шукайте засоби захисту від сонця з поміткою «широкий спектр» або «захист UVA/UVB» з SPF 30 і більше на етикетці — такі продукти діють краще. Застосовуйте їх повторно відповідно до інструкції на етикетці. Наносіть сонцезахисні креми за 30 хвилин перед виходом на вулицю.

Приймайте прохолодний душ або ванну. Електричні вентилятори можуть забезпечити комфорт, але коли температура повітря досягає критичної позначки, вони стають неефективними. Кращий спосіб охолонути — прийняти прохолодний душ або ванну.

Пийте більше води. Підтримуйте водний баланс незалежно від того, наскільки ви активні. Пийте багато, маленькими порціями, не чекайте на відчуття спраги. Важливо! Порадьтеся з вашим лікарем щодо допустимої кількості вживання води в спеку, якщо є протипокази за станом здоров’я.

Уникайте споживання гарячих та важких страв. Вони створюють додаткове теплове навантаження для вашого тіла.

Не пийте солодкі напої та алкоголь. Вживання напоїв, що містять кофеїн, алкоголь або велику кількість цукру, призводить до втрати більшої кількості рідини. Уникайте дуже холодних напоїв, вони можуть викликати судоми шлунку.

Не варто забувати, що залишати дітей або тварин у припаркованому на сонці авто — небезпечно! Машина швидко нагрівається, тому ризик отримати несприятливі наслідки від спеки значно збільшується.

Переконайтеся, що всі вийшли з авто, перед тим, як іти в справах.

Піклуйтесь і про домашніх улюбленців! Не забувайте, тваринам потрібно багато свіжої води, забезпечте їм доступ до неї.

«Якщо ви дотримуєтеся дієти з низьким вмістом солі та страждаєте на діабет, маєте підвищений кров’яний тиск або інші хронічні захворювання, порадьтеся зі своїм лікарем щодо водно-сольового балансу. У разі будь-якого погіршення стану, звертайтеся до нього», - додали у центрі.

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