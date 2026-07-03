Майже 60% усіх проваджень, які розглядаються у касаційному порядку — адміністративна юрисдикція

Приблизно 600 тисяч громадян звертаються за захистом своїх справ саме до судів адміністративної юрисдикції.

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В умовах воєнного стану щороку приблизно 600 тис. громадян звертаються за захистом своїх справ саме до судів адміністративної юрисдикції. Про це повідомив Голова ВС Станіслав Кравченко. За його словами, ця висока цифра є показовим свідченням довіри суспільства до системи судоустрою України, важлива роль у якій, особливо в період повномасштабної війни рф проти нашої держави, належить адміністративним судам.

Водночас, як зазначив Станіслав Кравченко, воєнний стан поставив перед національними судами низку безпрецедентних викликів, пов’язаних із розглядом нових категорій справ. І адміністративні суди є флагманом у цьому напрямі, адже вони розглядають справи щодо внутрішньо переміщених осіб, соціального захисту громадян, зокрема військовослужбовців і членів їхніх сімей, соціальних виплат і загалом питань соціальної стабільності людей у надскладних воєнних реаліях. До того ж майже 60 % усіх проваджень, які розглядаються зараз у касаційному порядку, становлять адміністративні справи. Цей відсоток також є показником суспільної довіри до системи правосуддя і прагнення людей захистити свої права в цивілізований спосіб.

«Наявність адміністративної юрисдикції свідчить про високий рівень розвитку правової держави загалом, адже йдеться про можливість дієвого захисту прав громадян у спорах із державою», – наголосив Голова ВС.

Станіслав Кравченко акцентував, що сьогодні бюджет держави – це не просто фінансовий документ. Це ресурс, який забезпечує оборону України, функціонування критичної інфраструктури, соціальний захист населення, підтримку економіки, медичної та освітньої систем, а також створює підґрунтя для майбутньої післявоєнної відбудови України. З огляду на це важливо говорити про баланс інтересів держави й соціальних прав людини та громадянина, гарантованих Конституцією України.

Голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Ігор Дашутін відзначив, що на перший погляд може здатися, що публічні фінанси охоплюють лише питання бюджетів, податків або державних видатків. Насправді в реаліях сьогодення це поняття є значно ширшим. Йдеться про питання обороноздатності держави, стійкості суспільства, довіри громадян до влади та, зрештою, верховенства права. Війна змушує державу діяти швидко: ухвалювати нестандартні рішення, здійснювати перерозподіл ресурсів і шукати нові механізми фінансування оборони та відновлення країни.

Проте навіть під час війни фундаментальний принцип залишається непорушним: сила держави не може будуватися на послабленні права. Саме тому сьогодні адміністративна юрисдикція набуває особливого значення.

За словами Ігоря Дашутіна, завдання полягає в тому, щоб забезпечити баланс. Баланс між інтересами держави і правами людини, суспільною необхідністю та правовими гарантіями, а також ефективністю державного управління й вимогами законності. Саме в цьому, на переконання очільника КАС, полягає одна з головних місій адміністративного судочинства в умовах воєнного стану.

Сьогодні Україна проходить крізь безпрецедентні випробування. Попри це всі державні інституції демонструють світовій спільноті унікальний приклад:

як захищати свою державу, водночас не відмовляючись від демократичних цінностей;

як гарантувати безпеку, не відмовляючись від прав людини;

як захищати незалежність, не відмовляючись від верховенства права.

У цій стійкості й полягає засаднича відмінність між демократичною державою та державою-агресором, наголосив суддя.

Ігор Дашутін також зауважив, що сьогодні надзвичайно важливо зберегти баланс між ефективністю роботи контролюючих органів і правомірністю їхніх дій, щоб податкова політика була не лише результативною, а й справедливою. Гарантом цього балансу виступає незалежний суд.

Особлива відповідальність у цьому процесі покладається на Верховний Суд. Єдність судової практики, правова визначеність і передбачуваність судових рішень мають як юридичне, так і стратегічне значення для держави. З огляду на це адміністративна юрисдикція має функціонувати як надійний механізм розв’язання спорів та бути одним із ключових елементів державної стійкості.

Заступник Голови Вищої ради правосуддя Оксана Кваша наголосила, що адміністративні суди відіграють визначальну роль у забезпеченні прав і свобод громадян, дотриманні балансу між публічним інтересом та правами людини, між владою і особою. Саме в адміністративній юстиції принцип верховенства права набуває практичного виміру, адже тут громадяни шукають захисту від протиправних рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень.

Спікерка також зазначила, що сьогодні публічні фінанси виходять далеко за межі суто бюджетної та управлінської проблематики. В умовах жорстокої, неспровокованої і агресивної війни з боку рф – це питання стійкості держави, обороноздатності України, соціальної відповідальності та довіри до влади.

Для ВРП ця тема є надзвичайно важливою, адже незалежність судової влади неможлива без належного конституційного, кадрового та фінансового забезпечення. Водночас воєнний стан вимагає від усіх органів влади високої відповідальності, раціональності та чіткого визначення пріоритетів.

Насамкінець доповідачка наголосила, що без належного наукового підґрунтя неможливо знайти ефективні відповіді на складні питання правового регулювання та правозастосування. І це повністю стосується проблематики публічних фінансів.

За словами Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Андрія Пасічника, тематика конференції на перший погляд може здатися суто спеціалізованою, фінансово-правовою, проте насправді вона значно ширша. Публічні фінанси, особливо в умовах війни, – це не лише про ресурси. Це здатність держави виконувати свої функції: підтримувати оборону, забезпечувати соціальні зобов'язання, зберігати інституції та водночас залишатися правовою країною.

У воєнний час кожне рішення у сфері податків, бюджету чи адміністрування публічних коштів набуває особливої ваги. За ним стоїть не просто фіскальна доцільність, а стійкість держави загалом. Саме тому роль адміністративної юстиції сьогодні є визначальною, адже в адміністративному суді публічні фінанси проходять тест на правомірність.

Доповідач наголосив на тому, що правова і судова системи вийшли на новий рівень розвитку. Безумовно, дослідження іноземного досвіду й адміністративної юрисдикції інших країн залишається важливим завданням. Проте Україна має практику здійснення правосуддя в умовах війни, якої не має жодна інша держава. Тому зараз важливо не лише запозичувати, а й передавати власний досвід світовій спільноті.

На його переконання, публічні фінанси – це ресурс держави, а правосуддя – гарантія того, що цей ресурс використовується виключно в межах права, під його контролем та в інтересах суспільства.

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