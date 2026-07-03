Суд ЄС визначив, коли право вимагати компенсацію після ДТП не дає статусу потерпілого

Рішення стосується компаній, які отримали право вимагати страхову компенсацію після ДТП від потерпілих за договором.

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Компанія, яка викупила право вимоги страхового відшкодування у потерпілого в дорожньо-транспортній пригоді, не набуває статусу потерпілої особи лише через укладення договору про відступлення права вимоги. Водночас законодавство держав-членів ЄС може дозволяти таким компаніям звертатися до суду від власного імені для стягнення компенсації. Такого висновку дійшов Суд Європейського Союзу у справі C-277/25 Helpfind Funding та інші.

Чому справа потрапила до Суду ЄС

У Польщі багато власників автомобілів, які постраждали внаслідок ДТП, отримували страхові виплати від страховиків винуватців аварій. Вважаючи, що отриманих сум недостатньо для повного відшкодування майнових збитків, частина потерпілих за винагороду передавала свої права вимоги спеціалізованим компаніям, які займаються стягненням заборгованості.

Після цього такі компанії зверталися до судів із позовами проти страхових компаній, вимагаючи доплати страхового відшкодування.

Польський суд, який розглядав ці спори, звернувся до Суду ЄС із проханням з'ясувати, чи суперечить Директива ЄС про страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів передачі права на страхове відшкодування за договором цесії.

Що вирішив Суд ЄС

Суд Європейського Союзу відповів, що зазначена директива не забороняє передачу права вимоги іншій особі.

Водночас суд наголосив, що метою директиви є захист саме потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах і забезпечення обов'язкового страхування цивільної відповідальності за шкоду, заподіяну транспортними засобами. Тому передбачений нею захист поширюється лише на осіб, які мають статус потерпілих у розумінні цієї директиви.

Суд зазначив, що компанію, яка придбала право вимоги страхового відшкодування, не можна вважати потерпілою особою, оскільки підставою для її вимог є не норми національного законодавства про цивільну відповідальність, а договір відступлення права вимоги, укладений із особою, яка зазнала майнової шкоди внаслідок ДТП.

Чи можуть такі компанії звертатися до суду

У рішенні також підкреслюється, що директива не регулює питання відступлення права вимоги та не визначає процесуальне право осіб звертатися до національних судів із позовами про стягнення таких вимог.

Саме тому вона не перешкоджає національному законодавству, яке дозволяє передавати права на страхове відшкодування іншим особам та надає їхнім набувачам право звертатися до суду від власного імені й за власний рахунок для стягнення відповідних сум.

Таким чином, Суд ЄС підтвердив, що компанії, які викупили право вимоги після ДТП, можуть діяти в межах процедур, передбачених національним законодавством, однак сам факт придбання такого права не робить їх потерпілими у розумінні законодавства Європейського Союзу.

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