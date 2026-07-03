Суд ЕС определил, когда право требовать компенсацию после ДТП не дает статус потерпевшего

Решение касается компаний, которые получили право требовать страховую компенсацию после ДТП от потерпевших по договору.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания, которая выкупила право требования страхового возмещения у потерпевшего в дорожно-транспортном происшествии, не приобретает статус потерпевшего лица только вследствие заключения договора об уступке права требования. Вместе с тем законодательство государств — членов ЕС может разрешать таким компаниям обращаться в суд от собственного имени для взыскания компенсации. К такому выводу пришел Суд Европейского Союза по делу C-277/25 Helpfind Funding и другие.

Почему дело попало в Суд ЕС

В Польше многие владельцы автомобилей, пострадавшие в результате ДТП, получали страховые выплаты от страховщиков виновников аварий. Считая, что полученных сумм недостаточно для полного возмещения имущественного ущерба, часть потерпевших за вознаграждение передавала свои права требования специализированным компаниям, занимающимся взысканием задолженности.

После этого такие компании обращались в суды с исками к страховым компаниям, требуя доплаты страхового возмещения.

Польский суд, рассматривавший эти споры, обратился в Суд ЕС с просьбой выяснить, противоречит ли Директива ЕС о страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств передаче права на страховое возмещение по договору цессии.

Что решил Суд ЕС

Суд Европейского Союза ответил, что указанная директива не запрещает передачу права требования другому лицу.

Вместе с тем суд подчеркнул, что целью директивы является защита именно потерпевших в дорожно-транспортных происшествиях и обеспечение обязательного страхования гражданской ответственности за ущерб, причиненный транспортными средствами. Поэтому предусмотренная ею защита распространяется только на лиц, имеющих статус потерпевших в понимании данной директивы.

Суд отметил, что компанию, которая приобрела право требования страхового возмещения, нельзя считать потерпевшим лицом, поскольку основанием для ее требований являются не нормы национального законодательства о гражданской ответственности, а договор уступки права требования, заключенный с лицом, понесшим имущественный ущерб вследствие ДТП.

Могут ли такие компании обращаться в суд

В решении также подчеркивается, что директива не регулирует вопросы уступки права требования и не определяет процессуальное право лиц обращаться в национальные суды с исками о взыскании таких требований.

Именно поэтому она не препятствует национальному законодательству, которое позволяет передавать права на страховое возмещение другим лицам и предоставляет их приобретателям право обращаться в суд от собственного имени и за свой счет для взыскания соответствующих сумм.

Таким образом, Суд ЕС подтвердил, что компании, выкупившие право требования после ДТП, могут действовать в рамках процедур, предусмотренных национальным законодательством, однако сам факт приобретения такого права не делает их потерпевшими в понимании законодательства Европейского Союза.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.